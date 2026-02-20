Venezuela aprueba Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con las leyes locales, la iniciativa legislativa fue sometida a consulta pública entre distintos sectores de la sociedad venezolana, tras obtener luz verde en su primera discusión, lo que permitió la adición de asuntos no contemplados inicialmente y la clarificación de aspectos ambiguos.

La Ley de Amnistía tiene como objetivo promover la convivencia y la paz entre los venezolanos, buscando una “coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, con respeto a la ley y la justicia”.

Según el documento, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de dictar medidas de reparación para sanar las “heridas profundas” que persisten en la sociedad, producto de “la confrontación política desde el extremismo”.

El texto legal se fundamenta en valores fundamentales como el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, principios que conforman el “Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

El proyecto establece “salvaguardas claras” respecto a los delitos que quedarán excluidos de esta amnistía, tales como: “violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas”.

Antes de su aprobación en la a Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el Gobierno venezolano informó que, entre noviembre de 2025 y principios de este mes, han sido excarceladas 896 personas, detenidas por presuntos delitos relacionados con la violencia política o por haber sido halladas culpables de tales acciones.

El 23 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, cuyo objetivo es desarrollar, en los primeros 100 días, un plan nacional orientado a la consolidación de la tranquilidad del país.

Poco después, Rodríguez reveló que impulsaría esta ley de amnistía, que cubre el periodo político desde 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia, hasta la actualidad.

mep/ncl