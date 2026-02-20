Irán a ONU: Responderemos de manera contundente a cualquier agresión

Irán ha asegurado en carta a la ONU que dará una respuesta decisiva a cualquier agresión, incluyendo las bases de la fuerza hostil como objetivos legítimos.

En una carta dirigida este viernes al secretario general de la ONU y a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, ha advertido sobre las graves consecuencias de cualquier agresión de EE.UU. contra el país persa.

“La República Islámica de Irán ha declarado reiteradamente, al más alto nivel, que no busca ni tensión ni guerra y que no iniciará ninguna guerra. Sin embargo, en caso de que sea objeto de una agresión militar, Irán responderá de manera decisiva y proporcional, en ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa, en virtud del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, ha destacado.

El funcionario iraní ha hecho estas declaraciones en respuesta a las recientes amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump. El miércoles el inquilino de la Casa Blanca deslizó que “si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford” contra el liderazgo del país persa.

Iravani ha señalado que Irán considera las amenazas del mandatario republicano como una “grave violación” de la Carta de la ONU y del derecho internacional y plantean el riesgo de que la región entre en un “nuevo ciclo de crisis e inestabilidad”.

También, ha resaltado que las declaraciones belicistas de Trump no pueden considerarse “mera retórica”, sino que indican “el peligro real de una agresión militar”, cuyas consecuencias serían catastróficas para la región y “constituirían una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

Al subrayar la buena voluntad de Irán en las nuevas rondas de negociaciones, el 6 de febrero en Mascate (capital omaní) y el 17 del mismo mes en Ginebra, ha afirmado que Teherán y Washington pueden llegar a un acuerdo si EE.UU. continúa las negociaciones “con seriedad y honestidad”, mostrando respeto real por los principios de la Carta de la ONU.

Iravani ha recalcado que, en caso de un ataque de ese tipo, “todas las bases, instalaciones y activos de la fuerza hostil en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de la respuesta defensiva de Irán”. “Estados Unidos asumiría la responsabilidad plena y directa de cualquier consecuencia impredecible e incontrolada”, ha apostillado.

