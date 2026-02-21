Israel bombardea Líbano y deja 12 muertos - Noticiero 02:30

Irán dice que no hay solución militar para programa nuclear. Chile rechaza revocación de visas de EE.UU. Israel ataca Líbano y deja 12 muertos y 40 heridos.

1. El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha dejado claro que no existe ninguna solución militar para el programa nuclear iraní. Informa además, que durante los recientes diálogos con EEUU, ambas partes llegaron a un entendimiento sobre la posible forma de un acuerdo.

2. En una nueva violación del alto al fuego, los aviones de guerra israelíes lanzaron ataques aéreos en varias zonas del Líbano, dejando al menos 12 muertos y más de 40 heridos.

3. El Gobierno de Chile rechaza la revocación de visas impuesta por Estados Unidos a funcionarios del país, con el pretexo de participar en actividades que socavan la seguridad regional.

yzl/tmv