José María Balcázar asume la Presidencia de Perú

El exmagistrado y congresista de Perú Libre asume la Presidencia por sucesión constitucional, con el reto de estabilizar el país y garantizar elecciones en 2026.

Abogado de profesión y político de izquierda, José María Balcázar encabeza un gobierno de transición en el Perú. Llega tras una década marcada por destituciones presidenciales y enfrentamientos entre poderes del Estado. Ahora busca recuperar la calma institucional y garantizar un proceso electoral confiable.

Aunque pertenece a Perú Libre, Balcázar se distanció del partido y se acercó a otras bancadas, lo que podría ser un posible cálculo político.

José María Balcázar como noveno presidente en apenas diez años refleja la persistente inestabilidad política que vive el Perú.

Balcázar invitó al Congreso a trabajar de forma conjunta para resolver los problemas del país. Afirmó que apuesta por el diálogo, el consenso y la unidad, sin confrontaciones políticas.

Aarón Rodríguez, Lima

frr/rba