Jóvenes migrantes siguen estudiando en la Frontera Sur de México

Jóvenes migrantes varados en la frontera sur de México podrán continuar sus estudios gracias a un programa gubernamental que busca su integración laboral.

Jóvenes migrantes varados en la Frontera Sur de México siguen estudiando a través de un protocolo denominado Escuela Transformadora Intercultural y Humanista, que permite dar espacios y no negarle el derecho internacional que tienen todas las personas a la educación y especialmente a los jóvenes en movilidad.

Analistas señalan que es una oportunidad importante que brinda el gobierno estatal y federal, pues hace espacios en escuelas públicas para atender a mexicanos y extranjeros.

Los analistas coincidieron que ojalá este protocolo educativo se replique en otros estados donde hay población migrante para darles apoyo y posteriormente puedan ingresar al mercado laboral.

En la Frontera Sur de México se atienden a jóvenes migrantes para que continúen sus estudios, donde el gobierno les da facilidades para que realicen todo el protocolo normativo y puedan en un futuro obtener un empleo remunerado.

