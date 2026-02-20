América del Norte   /   México

Jóvenes migrantes siguen estudiando en la Frontera Sur de México

Publicada: viernes, 20 de febrero de 2026 22:49
Actualizada: sábado, 21 de febrero de 2026 3:02
Jóvenes migrantes varados en la frontera sur de México podrán continuar sus estudios gracias a un programa gubernamental que busca su integración laboral.

Jóvenes migrantes varados en la Frontera Sur de México siguen estudiando a través de un protocolo denominado Escuela Transformadora Intercultural y Humanista,  que permite dar espacios y no negarle el derecho internacional que tienen todas las personas a la educación y especialmente a los jóvenes en movilidad.

Analistas señalan que es una oportunidad importante que brinda el gobierno estatal y federal, pues hace espacios en escuelas públicas para atender a mexicanos y extranjeros.

Los analistas coincidieron que ojalá este protocolo educativo se replique en otros estados donde hay población migrante para darles apoyo y posteriormente puedan ingresar al mercado laboral.

En la Frontera Sur de México se atienden a jóvenes migrantes para que continúen sus estudios, donde el gobierno les da facilidades para que realicen todo el protocolo normativo y puedan en un futuro obtener un empleo remunerado.

Lizeth Coello, Chiapas México 

