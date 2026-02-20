‘Bloqueo total de combustible a Cuba viola el derecho internacional’

Un politólogo afirma que EE.UU. comete atentado contra la población cubana al impedir suministro de combustibles, lo que viola flagrantemente el derecho internacional.

Cuba ha denunciado el bloqueo total de los suministros de combustible que ejerce EEUU, lo que perjudica la aviación de la isla.

La representante cubana ante el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, Mercedes Vázquez González, indicó que la medida ha provocado escasez de combustible Jet A-1 en los aeropuertos de Cuba, lo que ha causado desvíos, cancelaciones y afectaciones a miles de pasajeros.

Ante esta coyuntura, el analista político Carlos Santa María, ha detallado el impacto de esta medida norteamericana contra Cuba.

“Es un atentado mortal contra el país por impedir la movilización de las personas, afecta a terceros países porque no pueden entrar ni salir, la gente que quiere asistir a Cuba, estar con Cuba no lo puede hacer, lo que demuestra una altísima perversión de EE.UU. y rompe el derecho internacional, por esta asfixia petrolera, pero que también afecta todos los campos de la producción”, ha dicho

Fuente: HispanTV Noticias

