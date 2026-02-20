Ataques israelíes contra Líbano dejan al menos 10 civiles muertos

Israel ha ejecutado una serie de ataques en varios puntos de Líbano, dejando al menos 10 muertos y varios heridos, a pesar del alto el fuego.

Según la cadena Al Mayadeen, el régimen de Tel Aviv ha lanzado este viernes por la noche una serie de ataques aéreos contra las localidades de Riyaq, Bdnayel, Qasr Naba y la llanura de Taminín, en el este de Líbano, dejando al menos 8 muertos y 25 heridos.

Israel is targeting inhabited residential buildings in Lebanon, specifically in the Bekaa region, in Riyaq. pic.twitter.com/mtOBlqpa5q — Ibrahim Majed (@ibrahimtmajed) February 20, 2026

En esta misma jornada, el régimen sionista ha bombardeado el campamento de Ain al-Hilweh, en Saida, situado en el sur de Líbano. Según el Ministerio de Salud del país, el régimen de Tel Aviv ha asesinado a otros 2 civiles durante esta operación

Tras la agresión, los drones israelíes han continuado sobrevolando el espacio aéreo del campamento de Ain al-Hilweh y sus alrededores.

El régimen israelí ha asesinado a más de 4000 personas y herido a casi 17 000 en el Líbano desde octubre de 2023. Desde la entrada en vigor de la tregua en noviembre de 2024, más de 350 personas han muerto por fuego israelí.

