“No podrán con Irán”: Experto tacha de “locura” plan israelí contra Teherán

Un analista ha considerado que Israel busca la desaparición o fragmentación de Irán, pero ha advertido que no podrá lograrlo frente a un país “enorme y poderoso”.

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha manifestado este viernes que no existe ninguna solución militar para el programa nuclear iraní, sin embargo, ha dejado claro que, si EE.UU. se decanta por el aventurismo bélico, la situación se complicará y esto tendrá un impacto en la estabilidad de la región.

Al respecto en una entrevista a HispanTV, el analista Ariel Umpierrez ha dado su punto de vista sobre la coyuntura.

“El acuerdo de 2015 (PIAC) era un tratado perfecto y funcionaba, pero cuando llega Trump piensa que con él empieza el mundo, entonces aquello lo rompió”, ha comentado.

Para Umpierrez, el factor clave detrás de la desestabilización de la región, y en particular de Irán es el régimen israelí.

“Israel quiere la desaparición de Irán, por lo menos la subdivisión en varios países, en fin hacer lo que hicieron con Irak, Libia..., pero con Irán no van a poder, un país enorme, poderoso con tecnología, con ciencia. Es una locura lo que quieren hacer”, ha dicho el experto.

Fuente: HispanTV Noticias

ctl/rba