Canciller iraní: EEUU no busca cese total de enriquecimiento

El canciller iraní ha afirmado que EE. UU. no exige suspender totalmente el enriquecimiento de uranio, advertiendo que los halcones buscan llevar a Washington a una “guerra catastrófica”.

“No hemos propuesto ninguna suspensión y Estados Unidos tampoco nos ha solicitado un cese total del enriquecimiento”, ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, al programa Morning Joe de la cadena estadounidense MSNBC este viernes, en referencia a la última ronda de conversaciones indirectas, que se llevaron a cabo en Ginebra el martes.

Araqchi ha añadido que las negociaciones se centran en garantizar que el programa nuclear de Irán, que incluye el enriquecimiento, permanezca con fines pacíficos. Asimismo, ha descrito la última ronda como “muy buena” y señaló que las partes acordaron varios principios orientadores para las negociaciones.

El diplomático iraní ha indicado que Teherán preparará un borrador de un posible acuerdo en los próximos “dos o tres días”, que será entregado al jefe del equipo negociador estadounidense, Steve Witkoff, tras la aprobación de las autoridades superiores.

“Puede ser necesario otro encuentro para discutirlo, tras lo cual podremos comenzar a trabajar en el texto de ese borrador”, ha agregado.

Irán alerta sobre halcones que impulsan una “guerra catastrófica”

Araqchi también ha señalado el aumento de las amenazas militares de Estados Unidos contra Irán en las últimas semanas, a pesar de que las negociaciones continúan.

“Espero que quienes buscan la guerra y quieren arrastrar a Estados Unidos una vez más a un conflicto innecesario y catastrófico no tengan éxito, y que nos permitan a los diplomáticos trabajar juntos y encontrar una solución diplomática que, creo, está al alcance y puede lograrse en poco tiempo”, ha afirmado Araqchi en su entrevista.

Señalando que esto ya se intentó durante la agresión conjunto de Estados Unidos e Israel en junio y fracasó, el diplomático ha destacado que ninguna acción militar puede resolver el tema nuclear con Irán.

“No hay solución militar para el programa nuclear de Irán. Esto se ha intentado antes. Se han llevado a cabo ataques generalizados contra nuestras instalaciones, nuestros científicos han sido asesinados, pero no han podido destruir nuestro programa nuclear. ¿Por qué? Porque este programa fue desarrollado por nosotros y nuestros científicos. Esta tecnología nos pertenece y no puede ser destruida con bombardeos o acciones militares”, ha declarado.

El diplomático ha enfatizado que “la única solución es la diplomacia. Por eso Estados Unidos ha vuelto a la mesa de negociaciones y busca un acuerdo”.

También ha destacado que “estamos listos para la paz, estamos listos para la diplomacia, así como estamos listos para defendernos”.

“Si alguien busca una solución al programa nuclear de Irán y quiere asegurarse de que permanezca con fines pacíficos, el único camino es la negociación y una solución diplomática”, ha reiterado.

Sus declaraciones se producen después de que un informe, citando a funcionarios estadounidenses, señalara que el régimen israelí ha estado presionando al presidente de EE.UU., Donald Trump, para autorizar un ataque contra Irán.

Trump renovó el jueves sus amenazas de acción militar contra Teherán, apenas días después de las conversaciones en Ginebra, que en su mayoría fueron descritas en términos positivos.

En respuesta a las retóricas bélicas, la República Islámica ha dejado en claro que no tolerará amenazas, ni presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, pero advierte de que cualquier mínima agresión al país persa, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

