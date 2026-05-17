Halterófilo iraní gana oro asiático y rompe récord mundial en superpesado

El joven iraní Alireza Yusefi ha ganado el oro y ha establecido un nuevo récord mundial en la categoría superpesada en el Campeonato Asiático de Halterofilia.

El campeón olímpico juvenil ha levantado 261 kg en su tercer intento en Gandhinagar, India, convirtiéndose en el primer poseedor del récord mundial en la modalidad de dos tiempos en la categoría de peso de +110 kg, recientemente establecida.

Tras conseguir el bronce en la modalidad de arrancada con levantamientos de 177 kg y 184 kg, comenzó la prueba de dos tiempos con 248 kg para garantizarse el oro en esa disciplina y la plata en la clasificación general.

Su segundo intento con 261 kg ha fracasado, pero el joven de 19 años ha logrado, en su último levantamiento, superar la marca anterior e inscribir su nombre en los libros de récords.

Alireza Yousefi, Iranian young weightlifter with a lift of 261 kilograms, broke the world clean and jerk record at the Asian Championship. pic.twitter.com/TPJsqS6AaY — IRI Embassy in Armenia (@iraninyerevan) May 17, 2026

Tras su actuación que ha batido récords, Yusefi ha presentado una camiseta en conmemoración de víctimas de un ataque aéreo estadounidense contra una escuela en Minab, donde 168 estudiantes, profesores y padres fueron masacrados el primer día de la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel a Irán, el 28 de febrero.

La categoría de peso superpesado ha experimentado cambios significativos en las últimas dos décadas.

El iraní Hosein Rezazadeh ostentaba el récord de dos tiempos con 263 kg en la antigua categoría de +105 kg, mientras que el georgiano Lasha Talajadze dominaba la división de +109 kg con 267 kg.

Yusefi ahora inaugura el libro de récords de la actual categoría de +110 kg.

El campeonato continental, celebrado en India por primera vez desde 1982, contó con la participación de 172 atletas de 28 países. El iraní Alireza Nasiri ganó la medalla de oro en la modalidad de dos tiempos en la categoría de 110 kg al inicio de la competición.

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