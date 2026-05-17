Relatora de ONU censura torturas sistemáticas de Israel a palestinos

La relatora especial de la ONU denunció uso sistemático de la tortura por parte de Israel contra los detenidos y el pueblo palestinos en los territorios ocupados.

En cuanto a un informe preparado para el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, declaró el sábado que la tortura no se limita a las prisiones ni a las salas de interrogatorio.

Reportó que los palestinos también son sometidos a tortura mediante desplazamientos masivos, asedios, restricciones a la ayuda humanitaria y a los alimentos, violencia militar y ataques perpetrados por las fuerzas israelíes.

Al respecto, sostuvo que la tortura sistemática de toda una población puede servir tanto como mecanismo de dominación como prueba de intención genocida, en virtud de la Convención sobre el Genocidio.

La relatora afirmó que las autoridades israelíes han creado deliberadamente un entorno concebido para quebrantar la resistencia, la dignidad y la determinación del pueblo palestino en todos los territorios ocupados.

Titulado ‘Tortura y genocidio’, el informe examina la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Se centra en el trato de Israel hacia los palestinos desde 1967, con especial atención al período posterior al 7 de octubre de 2023, cuando el régimen de Tel Aviv lanzó su guerra genocida contra la asediada Franja de Gaza.

Según el informe, la tortura ha constituido durante mucho tiempo un elemento central del despojo de los palestinos por parte de Israel. El régimen de Tel Aviv ha empleado la tortura a una escala que evidencia una represalia colectiva y una intención destructiva.

El informe también hace referencia al extremista ministro israelí de seguridad interna, Itamar Ben-Gvir, quien ordenó que los prisioneros palestinos catalogados como “terroristas” fueran mantenidos esposados en celdas oscuras y sometidos de manera continua a la reproducción del himno israelí.

El 11 de mayo, una investigación publicada por The New York Times reveló que la tortura y la violencia sexual contra prisioneros palestinos se han vuelto sistemáticas bajo la custodia israelí.

Además, detalló acusaciones según las cuales soldados israelíes, colonos y guardias penitenciarios sometieron a detenidos palestinos a violaciones, abusos sexuales contra menores, tortura física, tratos degradantes y otras formas de maltrato.

El jueves, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que el régimen de Tel Aviv demandaría al periódico estadounidense por las acusaciones contenidas en su informe.

Según los últimos informes, alrededor de 9400 palestinos se encuentran encarcelados en prisiones israelíes, entre ellos 86 mujeres.

Organizaciones pro derechos humanos han denunciado los abusos a presos palestinos en las cárceles de Israel, incluyendo la violencia sexual.

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