Irán crítica asesinato de comandante de HAMAS por el “traicionero Israel”

Irán ha denunciado que el asesinato del valiente comandante de HAMAS expuso una vez más las falsas promesas del enemigo israelí sobre la engañosa tregua en Gaza.

Mediante un comunicado emitido este domingo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha señalado que una vez más, la mano criminal del cruel régimen sionista se manchó con la sangre pura de uno de los más grandes combatientes de la Resistencia, Ezzedin al-Haddad, valiente comandante en jefe de las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS).

“El martirio de él, su esposa y su hija, en un momento en que el alto el fuego en Gaza tenía una apariencia engañosa con las falsas promesas del enemigo, expuso una vez más la violación del pacto y el incumplimiento de la promesa por parte de los ocupantes”, ha resaltado.

El CGRI ha recalcado que la historia del régimen de ocupación de Palestina es llena de crímenes y traiciones, pero el martirio de este gran comandante durante el período de alto el fuego fue otra confirmación de la criminalidad sionista.

Ha agregado que “el traicionero y lobuno enemigo sionista” debe haber comprendido correctamente la verdad de que la férrea voluntad del pueblo de Gaza es inquebrantable y vencerá el frente de opresión y crimen.

“En este camino lleno de altibajos, honramos la memoria de la resistencia, la firmeza y la constancia del pueblo de Gaza, los comandantes y combatientes de HAMAS, y los valiosos mártires de Palestina. Reiteramos el apoyo y la solidaridad inquebrantables de la gran nación de Irán, especialmente del CGRI, con esta orgullosa, poderosa e histórica resistencia, y no escatimaremos esfuerzos en este camino sagrado”, ha aseverado.

Qalibaf: El destino de Palestina será determinado por los orgullosos palestinos

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha denunciado que el asesinato de ‘Abu Soheib’ durante la tregua acordada confirma una vez más la deslealtad del “régimen notoriamente criminal” de Israel.

Ha destacado que Al-Haddad dedicó su vida a luchar contra los ocupantes en el campo de batalla o en las prisiones de los tiranos sionistas, y ofreció a sus dos hijos que siguieran el mismo camino.

“Sin duda, la promesa divina es inmutable, y con la continuación de la senda de la Resistencia, el destino del pueblo y la tierra de Palestina será determinado por los orgullosos palestinos”, ha afirmado.

Israel asesinó a Al-Haddad, conocido como ‘Abu Soheib’, en un ataque aéreo que realizó contra la ciudad de Gaza la noche del viernes.

🔴Benjamín Netanyahu, primer ministro del régimen sionista, y su ministro de asuntos militares alegaron el asesinato de Ezzedin al-Haddad, comandante de las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, brazo militar de HAMAS en Gaza. pic.twitter.com/q6xl8tleUx — HispanTV (@Nexo_Latino) May 15, 2026

Las Brigadas Al-Qassam confirmaron oficialmente el sábado el martirio de su comandante, que se registró en medio de las violaciones diarias por parte de Israel del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025.

Se esperaba que el acuerdo pusiera fin a la guerra de genocidio del régimen en Gaza, que ya se había cobrado la vida de decenas de miles de palestinos, en su mayoría mujeres y niños, desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

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