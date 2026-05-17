Asesor iraní alerta: EEUU está cayendo en trampa de Israel y pagará caro

El asesor del Líder persa ha advertido que EE.UU. está cayendo en una “trampa estratégica” tendida por Israel y pagará alto precio si libra otra guerra contra Irán.

En reacción a las nuevas amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra Irán, el asesor principal del Líder de la Revolución Islámica, Ali Akbar Velayati, ha escrito este domingo en una publicación en su cuenta de X que la “diplomacia estéril” del mandatario estadounidense en Pekín y su regreso “con las manos vacías” de China reflejaban una “grave crisis de cálculo” en Washington.

Velayati también ha señalado “la frustración y la ira de Abu Dabi” por la filtración de la visita secreta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a los Emiratos Árabes Unidos, junto con la “manipulación de datos” por parte del Pentágono, como otros ejemplos de la crisis de cálculo en Estados Unidos.

“En tales circunstancias, las amenazas de Trump, avivadas por la incitación de Tel Aviv, equivalen a ‘caer en una trampa estratégica’”, ha enfatizado el funcionario iraní.

En este contexto, el asesor del Líder ha advertido a Trump que caer en este “pozo” con la soga de Israel “tendrá un precio muy alto”.

“Pronto, Washington tendrá que buscar a tientas los restos de su credibilidad en Asia Occidental”, ha alertado.

Trump visitó China a principios de esta semana y mantuvo conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, para tratar diversos temas, entre ellos la guerra contra Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz.

Xi no hizo comentarios sobre su reunión con Trump acerca de Irán, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de China criticó la guerra, diciendo que “nunca debería haber ocurrido y no tiene razón de continuar”.

La advertencia del asesor iraní se produce en medio de la creciente retórica bélica de Trump contra Irán, casi tres meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra de agresión contra el país que duró cuarenta días.

El 8 de abril se negoció un alto el fuego con la mediación de Pakistán, para negociar sobre la base de 10 puntos propuestos por Irán, pero las conversaciones posteriores no lograron llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de Washington.

En los últimos días, ciertas voces desde EE.UU. y el régimen de Israel han hablado sobre la posibilidad de reanudar la guerra.

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