Lula critica a Trump por librar guerra con Irán: sabe que me opongo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró una vez más su discrepancia con la política belicista de Donald Trump hacia Irán, Venezuela y Palestina.

“[E presidente de EE.UU., Donald] Trump sabe que me opongo a la guerra con Irán, no estoy de acuerdo con su intervención en Venezuela y condeno el genocidio que se está produciendo en Palestina”, declaró Lula en una entrevista publicada este domingo por el diario estadounidense The Washington Post, días después de que mantuvo un encuentro con Trump el 7 de mayo en la Casa Blanca.

Lula puso en entredicho la política de Washington sobre la región de Asia Occidental y, aseverando que las intervenciones militares nunca garantizan la estabilidad internacional, consideró el diálogo como única vía para zanjar los desafíos.

En este contexto, rechazó cualquier forma de intervención extranjera en Venezuela y destacó la importancia de respetar la soberanía de los países mediante soluciones políticas internas.

Asimismo, describió la violencia israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza como un “genocidio”, y destacó la importancia del multilateralismo para impedir la escalada de conflictos.

Lula también exigió al Gobierno de EE.UU. que levantara el bloqueo económico que mantiene durante seis décadas contra Cuba y recalcó el derecho del país caribeño a tener “una oportunidad” para resolver los problemas a través del diálogo.

Tras subrayar la importancia de la cooperación multilateral, el mandatario brasileño declaró que, pese a sus discrepancias con Trump, aboga por mantener las relaciones bilaterales con el fin de garantizar respeto hacia Brasil, atraer inversiones y evitar tensiones comerciales.

“Lo que quiero es que trate a Brasil con respeto y sepa que yo soy el presidente democráticamente elegido aquí [en Brasil]”, resaltó.

Desde el inicio de la agresión a Irán, el líder del gigante sudamericano ha expresado una y otra vez su fuerte oposición a la guerra ilegal de EE.UU. e Israel contra Irán, que se ha cobrado cientos de víctimas, además de asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

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