Bareiníes protestan por represión de Al Jalifa contra ciudadanos chiíes

Manifestantes en varias ciudades de Baréin condenaron la detención de clérigos y denunciaron la intensificación de la represión del régimen de Al Jalifa contra los ciudadanos chiíes.

Las protestas se desarrollaron la noche del sábado en zonas como Sitra, Bilad al-Qadeem, Maqabah, Sanabis, Abu Saiba y Bani Jamra, donde los manifestantes expresaron su rechazo a las restricciones impuestas contra ceremonias religiosas chiíes y a las campañas de arrestos llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes corearon consignas en apoyo a los religiosos detenidos y denunciaron lo que calificaron como una política sistemática de persecución contra los chiíes del país del Golfo Pérsico.

Medios vinculados a la oposición bareiní informaron además de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del régimen en la localidad de Sitra, en medio del despliegue de efectivos de seguridad para dispersar las concentraciones.

En las últimas semanas, las autoridades bareiníes han realizado múltiples redadas y arrestos contra destacados clérigos chiíes, varios de los cuales fueron trasladados a lugares desconocidos sin órdenes judiciales ni explicaciones oficiales sobre los cargos en su contra.

A principios de este mes, el Ministerio del Interior de Baréin anunció la detención de 41 personas acusadas de mantener vínculos con Irán.

Asimismo, el mes pasado las autoridades retiraron la nacionalidad a 69 ciudadanos bareiníes, entre ellos clérigos, activistas sociales, mujeres y menores de edad, en una medida denunciada por organizaciones de derechos humanos como una violación de principios fundamentales.

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