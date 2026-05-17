Rusia ante amenazas contra Irán: EEUU e Israel no aprendieron de su error

Un alto diplomático ruso ha señalado que una reanudación de ataques contra Irán significa que los agresores no han aprendido de sus errores estratégicos pasados.

En un mensaje publicado en su red social X, el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijail Ulianov, ha destacado este domingo que “si esto es cierto, significaría que Estados Unidos e Israel no están aprendiendo de sus errores estratégicos del pasado”.

El diplomático ha hecho esta declaración al señalar que expertos occidentales consideran que Estados Unidos e Israel podrían reanudar ataques militares contra Irán en los próximos días, si no en las próximas horas.

El sábado, un alto funcionario israelí declaró al canal 12 de la televisión del régimen sionista que Tel Aviv se está preparando para una guerra de “varios días” o “varias semanas” con Irán.

En los últimos días, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y miembros de su gabinete han hablado en repetidas ocasiones sobre la posibilidad de reanudar la guerra, mientras que la parte estadounidense, pese a sus declaraciones sobre la vía diplomática mediante negociaciones, continúa recurriendo a un lenguaje de amenaza en busca de imponer sus exigencias.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abas Araqchi, quien recientemente viajó a Nueva Delhi para participar en la reunión de los BRICS, reaccionó a las nuevas amenazas contra la República Islámica.

“Estamos acostumbrados a estas amenazas”, afirmó Araqchi, agregando que estas se repiten desde hace tiempo en distintas formas, pero saben que no han producido ni producirán resultados, ni siquiera tras la guerra que iniciaron, indicó.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra ilegal contra Irán el 28 de febrero, y tras cuarenta días de enfrentamientos, el presidente de EE.UU., Donald Trump, solicitó un alto el fuego para negociaciones.

La primera ronda de diálogos terminó en fracaso por las excesivas demandas y la violación de la tregua por la parte estadounidense. Teherán que domina la situación por medio de su estratégica decisión de controlar el estrecho de Ormuz ha dicho que no volverá a negociar bajo coerción o amenazas.

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