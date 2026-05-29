El jefe del Consejo de Seguridad ruso declaró que un total de 56 países están combatiendo contra Rusia en Ucrania al colaborar en la planificación de operaciones con drones.

“En total, 56 países están, de hecho, combatiendo contra nosotros”, afirmó el jueves el secretario del Consejo de Seguridad y exministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, al referirse a la producción conjunta de drones de largo alcance por parte de Alemania y Ucrania, durante el Primer Foro Internacional de Seguridad celebrado bajo los auspicios de dicho consejo.

Además, explicó que “un dron de largo alcance no es nada sin un sistema de guiado. Por lo tanto, intervienen tecnologías satelitales”.

Al afirmar que “esto implica la programación de rutas de vuelo, ajustes durante el trayecto y muchas otras cuestiones”, Shoigú aseguró que “no se trata solo de Alemania”. “Muchos otros también han desempeñado un papel en todo esto”, añadió.

Unión Europea ya es un “bloque político-militar antirruso”

En otro momento de sus declaraciones, Shoigú acusó a la Unión Europea (UE) de haberse convertido en los últimos años en un “bloque político-militar” antirruso impulsado por los Estados Unidos, lo que se refleja no solo en su apoyo a Ucrania, sino también en la cada vez mayor “militarización” del continente.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas.

Estados Unidos y los países occidentales, en respuesta a esta acción de Rusia, han impuesto hasta ahora amplias sanciones contra Moscú y han enviado miles de millones de dólares en armamento y equipos militares a Kiev.

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