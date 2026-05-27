Moscú critica a EEUU por negar visas a rusos e iraníes para reunión de CSNU

El representante de Rusia en la ONU denunció que EE.UU. “violó sus obligaciones” al denegar visas a funcionarios rusos e iraníes para asistir a una reunión del CSNU.

Vasily Nebenzia dijo durante la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) el martes que Estados Unidos no concedió el visado al viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Alexander Alimov, y al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, quienes iban a participar en dicho encuentro, cuyo eje era el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento de la cooperación multilateral.

“Consideramos que esto no solo representa un incumplimiento por parte de Washington de sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre la Sede de las Naciones Unidas, según el cual se debe garantizar el acceso a la sede de las Naciones Unidas a todos los funcionarios y Estados miembros, sin excepción”, remarcó el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas.

Moscú —agregó el diplomático, también lo considera “una flagrante falta de respeto hacia la presidencia rotatoria de China del Consejo de Seguridad”, que congrega a 15 Estados miembros y está liderada este mes por el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi.

En cuanto a Irán, el diplomático ruso declaró en una rueda de prensa aparte que, al denegar los visados, Washington estaba perdiendo la oportunidad de dialogar con un alto cargo del gobierno iraní, dado que Estados Unidos e Irán siguen estancados en la disputa sobre el estrecho de Ormuz, así como en lo referente al programa de enriquecimiento nuclear de Teherán.

“El país anfitrión (EE.UU.) podría haber aprovechado la presencia del ministro iraní en Estados Unidos, dado que se encuentran en medio de negociaciones indirectas”, aseguró Nebenzia tras la reunión informativa, refiriéndose a Araqchi.

Según la agencia de noticias estatal iraní IRNA, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, declaró a la prensa el lunes que Araqchi no viajaría a Nueva York para participar en la reunión del Consejo de Seguridad “debido a problemas con el visado”.

Este no es un caso aislado. Recientemente, Estados Unidos se ha negado a expedir visas a la selección nacional de fútbol iraní, violando sus obligaciones, ya que como uno de los anfitriones de la Copa Mundial 2026, tiene que expedir visados, ​​según las normas de la FIFA.

Asimismo, EE.UU amenazó con retirar los visados ​​de diplomáticos palestinos destinados en la ONU a menos que el representante permanente de Palestina, Riad Mansur, retirara su candidatura a la vicepresidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas.

ncl