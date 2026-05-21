EEUU presiona a enviado palestino para renunciar candidatura en ONU

El Departamento de EE.UU. amenazó con revocar visas a la delegación palestina ante la ONU si Riad Mansur no retira su candidatura a la vicepresidencia.

Estados Unidos está amenazando con revocar las visas de la delegación palestina ante las Naciones Unidas a menos que, el representante permanente de Palestina ante la ONU, Riad Mansur, retire su candidatura a la vicepresidencia de la Asamblea General de la ONU, ha informado NPR el miércoles.

Un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos obtenido por la publicación instruyó el martes a los diplomáticos estadounidenses en Al-Quds (Jerusalén) a presionar a los funcionarios palestinos para que retiren su candidatura antes de las elecciones programadas para el 2 de junio para uno de los 21 puestos de vicepresidencia de la Asamblea.

La nota acusó a Riad Mansur de tener un historial de “acusar a Israel de genocidio” y afirmó que su candidatura “alimenta la tensión” y socava los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.

“Un púlpito de influencia para Mansur no mejoraría la vida de los palestinos y dañaría significativamente las relaciones de Estados Unidos con la Autoridad Palestina. El Congreso lo tomará extremadamente en serio”, argumentó.

“Para ser claros, responsabilizaremos a la Autoridad Palestina si la delegación palestina no retira su candidatura a la vicepresidencia de la Asamblea General”, advirtió, en el mensaje considerado sensible pero no confidencial, en referencia a la Autoridad Palestina, que ejerce un autogobierno limitado en Cisjordania.

Destacando la decisión del Departamento de Estado de septiembre de 2025 de levantar las sanciones de visa para los funcionarios palestinos asignados a la misión palestina ante la ONU en Nueva York, el cable señala que “sería lamentable tener que reconsiderar cualquiera de las opciones disponibles”.

El veterano diplomático palestino se desempeña como embajador y observador permanente de Palestina ante las Naciones Unidas desde el 17 de septiembre de 2005, es decir, desde hace más de 20 años. No obstante, su trayectoria en este organismo internacional se remonta a 1983, cuando ejerció durante 11 años, hasta 1994, como viceobservador permanente de la Autoridad Palestina.

Después de un período alejado de la esfera diplomática, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, lo reemplazó nuevamente en 2005 a Nasser al-Qudwa.

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