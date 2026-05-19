Geometría del poder: Retrocesos de Trump evidencian parálisis ante Irán

Los repetidos retrocesos de Donald Trump en su confrontación con Irán reflejan un cambio en el balance de poder entre ambos países.

Por el equipo de análisis estratégico de Press TV

Durante décadas, la imaginación estratégica de Occidente —y en particular la de Estados Unidos— ha estado cautiva de una ilusión única: que la superioridad militar se traduce automáticamente en influencia política.

Washington ha operado durante mucho tiempo bajo la premisa de que sus grupos de ataque de portaaviones, bombarderos B-52 y municiones guiadas por satélite podían, en última instancia, obligar a cualquier país a someterse y quedar subordinado a la maquinaria bélica estadounidense.

Sin embargo, Irán ha desmontado sistemáticamente esa ilusión, no una sino dos veces en el último año. La secuencia reciente de acontecimientos en torno a las múltiples retiradas del presidente Donald Trump frente a una confrontación directa con Irán no constituye una vacilación táctica, sino una revelación estructural.

Demuestra, más allá de toda duda razonable, que el equilibrio de poder ha cambiado. La capacidad de influencia ya no es un monopolio estadounidense. Y en el otro lado de la mesa —o más bien del campo de batalla— Irán ha emergido como el centro de gravedad geométrico.

Anatomía de la retirada: más que un patrón, una doctrina de fracaso

Para comprender el panorama estratégico actual, es necesario primero catalogar lo que realmente ha ocurrido. Desde la escalada de tensiones, el mundo ha presenciado una serie de retiradas estadounidenses, tanto militares como estratégicas.

Trump, un presidente que construyó su imagen pública sobre la retórica de la acción decisiva y la llamada “máxima presión”, se ha retirado de una guerra contra Irán no una ni dos, sino al menos cinco veces —y según algunos medios occidentales, seis— en menos de tres meses.

Enumerémoslas. Primero, la retirada de materializar la amenaza explícita de destruir la civilización iraní y atacar su infraestructura nacional. Esa amenaza fue real, pública y absoluta. Sin embargo, ante la propuesta de respuesta iraní —una propuesta de diez puntos basada en la lógica y la disuasión— Washington cedió.

Segundo, tras el fracaso de las conversaciones de Islamabad, Estados Unidos extendió unilateralmente un alto el fuego, un movimiento que solo puede interpretarse como una admisión de incapacidad para imponer condiciones.

Tercero, la operación ampliamente anunciada para abrir por la fuerza el estrecho de Ormuz —bautizada de forma dramática como el “Proyecto Libertad”— fue cancelada menos de cuarenta y ocho horas después de su anuncio.

Cuarto, tras un enfrentamiento directo entre las fuerzas armadas iraníes y tres buques de guerra estadounidenses en la vía marítima estratégica, Washington volvió a insistir en la continuidad del alto el fuego, absorbiendo de facto un golpe táctico sin respuesta.

La quinta retirada se produjo más recientemente, cuando Trump anunció la cancelación de todas las operaciones militares previstas contra Irán, presentándolo cínicamente como un gesto hacia los líderes de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos. En realidad, fue una salida para salvar el rostro tras haberse colocado en un callejón sin salida.

Fuentes de medios occidentales, incluidas algunas vinculadas al establishment de seguridad transatlántico, señalan que incluso estas cinco retiradas subestiman el panorama completo. Hablan de seis ocasiones distintas en las que los ultimátums de Trump simplemente se dejaron caducar. No se trata de episodios aislados de vacilación, sino de una huella de comportamiento.

Pero aquí está la distinción crucial: en ocasiones anteriores, Trump al menos escenificaba una cuenta regresiva dramática. Emitía amenazas con plazos definidos, construía un teatro de guerra inminente y luego retrocedía en el último momento. Esta vez, ni siquiera hubo un ultimátum creíble del que retirarse.

La ausencia misma de un plazo concreto es reveladora. Washington ha interiorizado su propia parálisis. La llamada “superpotencia” ya ni siquiera se molesta en fingir que está a punto de atacar, porque sabe —y sabe que Irán sabe— que ya no puede cruzar nuevas líneas rojas.

La hegemonía se enfrenta a la realidad: la colisión entre el mito estadounidense y la realidad iraní

¿Qué explica este patrón repetido, casi ritual, de amenaza y retirada? La respuesta reside en una contradicción estructural más profunda.

Los estadounidenses están habituados a la coerción. Durante décadas, han obtenido concesiones de países grandes y pequeños mediante un repertorio predecible que incluye presión económica, intervención militar y la amenaza creíble de cambio de régimen.

Este hábito no es solo estratégico, sino también cultural. La política exterior estadounidense sufre una dependencia de la intimidación y la retórica belicista. Abandonar las amenazas por completo exigiría un cambio psicológico e institucional fundamental que Washington aún no ha realizado.

Y, sin embargo, esta vez, el matón se ha encontrado con una realidad que nunca había enfrentado. Esa realidad es el callejón sin salida absoluto de la guerra contra Irán. Cada escenario bélico simulado por los colegios militares estadounidenses —cada campaña cinética, aérea, marítima, cibernética o híbrida— conduce a la misma conclusión: no hay victoria limpia, ni siquiera una salida digna.

No existe una capitulación rápida. Solo hay un atolladero, y dentro de ese atolladero, la posibilidad real de una derrota catastrófica para Estados Unidos.

¿Por qué? Porque las amenazas militares de Irán no son retóricas. Cuando las fuerzas armadas iraníes advierten que cualquier agresión será respondida con una respuesta abrumadora, esa advertencia es plenamente creíble, está validada operativamente y respaldada por capacidad demostrada. El mundo lo ha visto dos veces en los últimos nueve meses con asombro.

Estados Unidos no puede descartarlo como fanfarronería. Además, la resistencia iraní a cualquier modelo externo de “fin de la guerra” es igualmente absoluta. Teherán ha dejado claro que no aceptará un alto el fuego que mantenga las sanciones estadounidenses ni una negociación que recompense la agresión.

Esta doble resistencia —militar y política— se ve reforzada por algo aún más formidable: un apoyo popular masivo, sostenido y genuino dentro de Irán. Las calles iraníes no claman por compromisos. Están unificadas en torno a una postura de dignidad y disuasión.

En este contexto, las amenazas de Trump no producen resultados positivos. Peor aún, cada repetición del ciclo de amenaza y retirada devalúa la credibilidad de la intimidación estadounidense. El mundo observa y aprende: las amenazas de Estados Unidos ya no son una señal fiable de acción inminente. Se han convertido en ruido de fondo.

Tres opciones de alto riesgo, todas apuntando a la indecisión estadounidense

Si se mapea el espacio de decisión que enfrenta Washington, emergen tres caminos generales. Ninguno es fácil ni cómodo. Todos están contaminados por riesgos graves. Y el hecho de que Estados Unidos no haya sido capaz de comprometerse con ninguno de ellos es, en sí mismo, el indicador más contundente de su derrota estratégica.

El primer camino es la guerra. Una agresión militar renovada y a gran escala es una propuesta extremadamente incierta. Irán ha incrementado significativamente su capacidad tanto ofensiva como defensiva.

Su arsenal de misiles es más amplio, más preciso y más resistente que nunca. Sus capacidades navales asimétricas en el Golfo Pérsico han alcanzado un alto grado de sofisticación. Sus fuerzas de drones y cibernéticas han demostrado alcance y complejidad.

Además, Irán dispone de opciones no reveladas —armas y tácticas aún no expuestas a ningún adversario—. Y, de forma crítica, Estados Unidos ya ha agotado la mayoría de sus escenarios de guerra plausibles en simulaciones y células de planificación. Todos han terminado en fracaso absoluto.

Por lo tanto, una nueva guerra no lograría los objetivos declarados de Estados Unidos o, más probablemente, debilitaría aún más su posición, drenando recursos, erosionando alianzas y desencadenando una conflagración regional.

El segundo camino es aceptar las condiciones de Irán para el fin de la guerra. Esto implicaría que Washington reconozca que la agresión militar no provocada fue inútil desde el principio, que los recursos humanos y materiales invertidos no produjeron resultados y que la lógica iraní era superior desde el inicio.

Políticamente, para cualquier presidente estadounidense, esto es tóxico. Aceptar las condiciones de Irán significa asumir la responsabilidad de una derrota estratégica de gran magnitud. Implica levantar sanciones, liberar activos congelados, pagar reparaciones de guerra y terminar el apoyo a acciones militares en Líbano, todo ello sin obtener nada a cambio excepto el fin de las hostilidades. En una cultura política que ni siquiera admite errores tácticos, este camino es prácticamente imposible.

El tercer camino es mantener el statu quo. Este es el escenario actual y no es menos dañino.

Mantener el estado de “ni guerra ni paz” no acerca a Estados Unidos a su objetivo de subordinación iraní. En cambio, otorga a Irán tiempo y espacio suficientes para desarrollar su economía, ampliar sus opciones diplomáticas y perfeccionar sus mecanismos de evasión de sanciones.

Mientras tanto, los mercados globales permanecen volátiles, los precios de la energía se mantienen elevados y los aliados de Estados Unidos se fatigan ante la incertidumbre. Cada día que persiste el statu quo, aumenta el costo relativo para Estados Unidos, mientras la posición de Irán se estabiliza y su capacidad de influencia se amplía.

Cada una de estas tres opciones conlleva riesgos severos. Y el hecho de que Washington no haya podido elegir de manera decisiva entre ellas, oscilando en cambio entre un patrón incoherente de amenazas, retórica inflada, retirada y silencio, revela una verdad incómoda: Estados Unidos está paralizado.

La maquinaria de guerra estadounidense ha sufrido una derrota no solo en el campo de batalla, sino también en el terreno de la imaginación estratégica. Irán, en contraste, no muestra tal parálisis ni debilidad estratégica. Su posición ha sido clara, consistente y ejecutable desde el principio.

Estrecho e cuestión nuclear: dos pilares de un nuevo cálculo de superpotencia

Si se examina más allá de la superficie de las tensiones actuales, emergen dos factores como verdaderos determinantes del estatus de superpotencia en este conflicto: el estrecho de Ormuz y la cuestión nuclear. No son temas periféricos. Son los pilares centrales sobre los que se sustenta la geometría del poder.

El estrecho de Ormuz es la arteria marítima por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. La capacidad de Irán para amenazar, controlar o impedir el paso por este estrecho no es solo una capacidad militar, sino un veto geopolítico.

Y, de forma crucial, el control firme y legítimo de Irán sobre el estrecho es resultado directo de la guerra impuesta al pueblo iraní el 28 de febrero en el marco de las negociaciones nucleares. Se obtuvo mediante la resistencia, se probó en combate y se mantiene mediante una determinación creíble.

En el reciente enfrentamiento entre fuerzas iraníes y tres buques de guerra estadounidenses, el estrecho se convirtió en un escenario de prueba directa: la invulnerabilidad local de Irán resulta innegable.

La cuestión nuclear, por el contrario, representa algo distinto. Es el símbolo de la capacidad de Irán para preservar su poder a pesar de la guerra. Mientras el estrecho constituye una palanca ofensiva, el programa nuclear es un seguro defensivo. Juntos, forman una arquitectura completa de disuasión.

Ahora bien, considérese la implicación estratégica. Si la tercera guerra impuesta terminara sin que Irán renunciara a su control efectivo —o a la amenaza creíble de control— sobre el estrecho de Ormuz, entonces incluso las negociaciones nucleares se desarrollarían desde una posición de victoria iraní.

El mensaje implícito sería inequívoco: la guerra no extrae concesiones de Irán, sino que fortalece al país. Por el contrario, si las negociaciones nucleares avanzaran sin poner fin a la guerra, esto encendería serias alarmas sobre la seguridad a largo plazo de Irán.

Porque significaría que la guerra se ha convertido en una herramienta creíble para forzar a Irán a sentarse a la mesa de negociación. Una vez establecido ese precedente, las guerras futuras se vuelven más probables, no menos.

Así, tanto Irán como Estados Unidos participan en una disputa sobre la propia definición de superpotencia. Para Washington, consolidar su posición implica mantener la capacidad de amenazar con la guerra de manera creíble. Para Irán, consolidar su poder implica hacer que la guerra resulte tan costosa e inútil que ninguna futura administración estadounidense la contemple.

Esta es la lucha profunda que subyace a los titulares.

Las demás condiciones lógicas de Irán —levantamiento de sanciones ilegales, liberación de activos congelados, compensaciones de guerra y fin de la hostilidad en todos los frentes— contribuyen al mismo objetivo: consolidar el estatus de superpotencia iraní junto con el fin de la guerra.

Pero difieren del estrecho en un punto crucial. El estrecho es una nueva carta obtenida en esta guerra, actualmente en manos de Irán y bajo su control pleno y legal. Su resolución no requiere acción estadounidense; depende exclusivamente de Irán abrirlo o cerrarlo. En cambio, el alivio de sanciones, la liberación de activos, las reparaciones y el frente libanés requieren acciones positivas por parte del adversario.

Esta asimetría es clave. Significa que Irán posee una ventaja unilateral en el estrecho, mientras que otros asuntos requieren movimientos bilaterales o multilaterales.

Más allá de la falsa dicotomía: la resistencia como alternativa al diálogo vacío

Esto nos lleva al eje analítico final: la naturaleza del diálogo. En los círculos de política occidental, la elección suele presentarse como una dicotomía: o negociar con Estados Unidos o enfrentar una presión militar y económica permanente.

Esa dicotomía no solo es simplista, sino deliberadamente engañosa. Sirve para excluir la posibilidad de una tercera vía: la resistencia digna y legítima.

El diálogo, en principio, es necesario. Ningún país responsable busca la guerra por sí misma. Pero un diálogo absoluto —el diálogo como fin en sí mismo, sin garantías de intereses nacionales— se vuelve contraproducente. Incluso puede convertirse en una trampa, donde el mero acto de hablar se confunde con progreso, mientras la asimetría de poder permanece intacta.

Lo que Irán requiere es un diálogo que garantice sus intereses y su propia existencia como potencia soberana e independiente. Ese diálogo no solo es preferible a la guerra, sino que constituye la definición misma de la prudencia estratégica. Pero un diálogo que no asegure los intereses iraníes, que solo abra la puerta a nuevas amenazas, ultimátums o guerras renovadas, no es solo inútil: es peligroso. Prepara el terreno para la siguiente aventura militar.

Si el diálogo no puede garantizar los intereses de Irán, entonces la alternativa no es la rendición. La alternativa es la resistencia. Y la resistencia, en el contexto iraní, no es solo un eslogan o retórica. Es una doctrina operativa probada. Ha sido puesta a prueba en guerras, sanciones, asesinatos y sabotajes. Ha superado sistemáticamente las predicciones de los analistas occidentales. Ha transformado amenazas estratégicas en activos estratégicos.

Por lo tanto, la dicotomía “diálogo o guerra” es fundamentalmente falsa. La verdadera elección es entre un diálogo que sirva a los intereses de Irán y una resistencia que los proteja cuando el diálogo no lo hace. Irán ya ha demostrado que puede mantener esta postura de forma indefinida. Estados Unidos, en contraste, ha demostrado que no puede sostener una amenaza creíble ni siquiera durante 48 horas.

La geometría es clara

Cuando se escriba la historia de este período, la serie de retiradas de Trump no se registrará como ajustes tácticos ni como vacilaciones presidenciales. Se registrará como una admisión estructural.

Cada retirada fue un reconocimiento, impuesto por la realidad de que Irán no puede ser sometido o derrotado mediante bombardeos. Cada operación cancelada fue una concesión de que el poder militar estadounidense había encontrado su contraparte geométrica. Cada ultimátum abandonado fue un reconocimiento silencioso de que el equilibrio de poder se ha desplazado de forma decisiva y que la capacidad de influencia reside ahora en Teherán, no en Washington.

Estados Unidos sigue siendo una potencia militar formidable. Conserva alcance global, tecnología avanzada y un enorme peso económico. Pero ninguno de esos activos se traduce en victoria política o estratégica cuando se enfrenta a un adversario que ha dominado la lógica de la disuasión asimétrica, la resiliencia social y la paciencia estratégica.

Irán no solo ha sobrevivido a la campaña de presión, sino que ha salido fortalecido de ella.

La geometría del poder ya no es una línea recta que va desde los portaaviones estadounidenses hasta la capitulación iraní. Es un campo complejo y multipolar en el que Irán ocupa una posición de fuerza irreductible.

Las repetidas retiradas de Trump son signos de derrota estadounidense —silenciosa, no declarada, pero absolutamente real—. Y mientras Irán continúe manteniendo el estrecho, siga desarrollando sus capacidades de disuasión y rechace falsas dicotomías, esa geometría seguirá favoreciéndole.

El mundo observa. Y ahora sabe que, cuando se pone a prueba la amenaza, no es Irán quien parpadea.