Chilenos exigen a Kast actuar ante interceptación por Israel de Flotilla a Gaza

Cuatro chilenos viajaban hacia Gaza en la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel en aguas internacionales; manifestantes exigieron acción urgente a Kast.

Cuatro chilenos viajaban hacia Gaza en la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel en aguas internacionales; manifestantes exigieron acción urgente a Kast.

El estudiante Víctor Chanfreau, la periodista Carolina Eltit y el artista Caiozama viajaban como parte de la delegación chilena de la Flotilla Global Sumud. En la delegación española navegada un chileno-español: Ignacio Ladrón de Guevara.

Impunidad que ha movilizado a ciudadanos en todo el mundo, pero no a los estados. Es lo que busca relevar la flotilla: la inacción del sistema internacional ante un genocidio transmitido en vivo y en directo.

La gran pregunta es si los estados que se han mantenido inmóviles ante el genocidio en Palestina van a actuar esta vez en favor de sus ciudadanos apresados en aguas internacionales.

Hasta ahora los estados no han ejercido la presión suficiente para que se conozca cuál es el paradero de las personas que viajaban en la flotilla interceptada por Israel.

Beatriz Michell, Santiago de Chile

frr/tqi