Irán promete acciones legales por la agresión estadounidense-israelí

Irán ha prometido acciones legales por la agresión estadounidense-israelí y ha afirmado que EE.UU. está cayendo en una “trampa estratégica”.

Por el personal del sitio web de HispanTV

El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, envió este domingo un mensaje de condolencias a la familia del comandante militar mártir de alto rango, el general de división Abdolrahim Musavi, mientras funcionarios iraníes delineaban una respuesta política y jurídica coordinada frente a la guerra de agresión estadounidense-israelí.

El presidente Masud Pezeshkian y el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmaron en mensajes separados que la agresión conjunta y no provocada ha dejado al descubierto el papel de Washington como generador de inestabilidad en la región de Asia Occidental.

Al mismo tiempo, el principal asesor del Líder de la Revolución Islámica, Ali Akbar Velayati, advirtió que Estados Unidos está cayendo en una “trampa estratégica” creada por él mismo.

Entretanto, Teherán condenó los nuevos intentos de fabricar una justificación para la guerra y anunció acciones legales por los ataques contra sitios históricos.

Israel continuó violando el alto el fuego en el Líbano mediante devastadores ataques contra el sur del país, en medio de un creciente escrutinio internacional.

Principales acontecimientos en el día 79 de la guerra y el día 39 del alto el fuego:

El ayatolá Seyed Moytaba Jamenei envió condolencias a la familia del exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Seyed Abdolrahim Musavi, asesinado en un ataque estadounidense-israelí el 28 de febrero.

El presidente Masud Pezeshkian declaró que Estados Unidos y el régimen israelí intentan impulsar proyectos divisivos para enfrentar a los países musulmanes entre sí.

El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha revelado la realidad de que la presencia militar estadounidense en Asia Occidental no aporta “nada más que inseguridad” a la región.

Ali Akbar Velayati, asesor principal del Líder de la Revolución Islámica, advirtió que Washington está cayendo en una “trampa estratégica” excavada por Israel y que perderá lo que queda de su credibilidad en Asia Occidental si emprende otra guerra de agresión contra Irán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó que Estados Unidos y el régimen israelí están fabricando una nueva “gran mentira” para justificar su ilegal “guerra de elección” contra la República Islámica, especialmente al alegar que sus acciones buscan restablecer la estabilidad en los mercados energéticos mundiales.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Qaribabadi, anunció que el país emprenderá acciones legales contra Estados Unidos y el régimen israelí por sus ataques contra decenas de sitios históricos y monumentos culturales durante la reciente agresión conjunta contra la República Islámica.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, ha destacado que, cualquier nueva agresión de EE.UU. contra Irán recibirá una respuesta contundente y conllevará consecuencias graves.

El portavoz del Ministerio de Defensa iraní, el general de brigada Reza Talai Nik, tras las nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, al asegurar que Irán responderá con firmeza ante cualquier agresión de EE.UU., ha afirmado que el unilateralismo estadounidense está llegando al “final de ciclo de su vida”.

Mohsen Rezai, miembro del Consejo de Discernimiento del Sistema de Irán advirtió al ejército de Estados Unidos que, si no retrocede, el mar de Omán podría convertirse en un cementerio para sus portaaviones.

Según un documento clasificado del Pentágono, los crímenes de guerra sistemáticos contra Irán fueron posibilitados por el desmantelamiento deliberado de los mecanismos de protección civil bajo la dirección del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informó The Intercept.

Las fuerzas armadas israelíes ya han agotado su presupuesto para 2026 a raíz de la costosa guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán, informó el medio hebreo Israel Hayom.

Los ajustados presupuestos escolares en Estados Unidos se están viendo afectados debido al continuo aumento del precio del diésel tras la guerra no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que incrementa los costos del transporte escolar y del funcionamiento de generadores.

The New York Times informó que las fuerzas de ocupación israelíes probablemente mataron a un agricultor iraquí después de que este descubriera accidentalmente una base militar israelí secreta en el país árabe.

Abdul-Malik al-Houthi, líder del movimiento de resistencia yemení Ansarolá, expresó sus condolencias por el martirio del comandante de las Brigadas Al-Qassam y reiteró el apoyo inquebrantable de Yemen al pueblo palestino, así como a Irán y el Líbano.

El primer ministro iraquí emitió una orden directa a las autoridades aduaneras del país exigiendo el tránsito y transbordo de mercancías iraníes a través del territorio iraquí hacia Irán. La orden llega más de un mes después del inicio del bloqueo naval estadounidense del golfo Pérsico.

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitió cinco órdenes de arresto “secretas” contra funcionarios del régimen israelí, incluidos tres políticos y dos militares, según informes de medios israelíes.

Académicos y clérigos bareiníes instaron a autoridades y organizaciones islámicas de todo el mundo a intervenir ante la intensificación de la represión del régimen gobernante contra la comunidad chií del país.

Ciudadanos bareiníes realizaron protestas en todo el país para expresar su indignación por el recrudecimiento de la represión del régimen Al Jalifa contra los ciudadanos chiíes. Las manifestaciones tuvieron lugar el sábado por la noche en Sitra, Bilad al-Qadeem, Maqabah, Sanabis, Abu Saiba y Bani Jamra.

El ejército israelí atacó el este y el sur del Líbano pese al frágil acuerdo de alto el fuego, causando muertos y heridos civiles en distintas partes del país, mientras Hezbolá advertía que las negociaciones entre las autoridades libanesas e Israel han llegado a un “callejón sin salida”.