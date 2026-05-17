Alto general iraní: Si EEUU no levanta el bloqueo naval, lo romperemos

Un alto cargo iraní advirtió a Estados Unidos que, si no retrocede, el mar de Omán podría convertirse en un cementerio para sus portaaviones.

Mohsen Rezai, miembro del Consejo de Discernimiento del Sistema de Irán, declaró la noche de este domingo en una entrevista con la televisión nacional, aludiendo al reciente viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, que “por primera vez, un presidente estadounidense ha escuchado de boca de su homólogo chino la expresión: ‘Estados Unidos está en decadencia’”.

Rezai, enfatizando que esta derrota estratégica es resultado de la resistencia iraní frente a Estados Unidos, afirmó que “todos saben que Estados Unidos ha sufrido una derrota extremadamente dura, y esa derrota ha sido infligida por Irán”.

“La firmeza del pueblo iraní ha hecho que, en las conversaciones entre los presidentes de dos superpotencias mundiales, se hable de la caída de una de ellas”, subrayó el excomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución islámica (CGRI) de Irán.

En otra parte de sus declaraciones, el general de división Rezai abordó el programa nuclear iraní y, refiriéndose a las afirmaciones de Trump, puso de manifiesto que “incluso los organismos de inteligencia estadounidenses, antes de la guerra de doce días, habían declarado que Irán no poseía ningún documento que indicara la fabricación de una bomba”.

“La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha afirmado reiteradamente que las actividades iraníes se desarrollan dentro de un marco pacífico. Somos miembros del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear y actuamos bajo supervisión plena. Además, la fatwa (edicto religioso) de nuestro líder mártir declara ilícita la bomba atómica”, precisó el general Rezai.

El miembro del Consejo de Discernimiento del Sistema de Irán, respecto a las declaraciones del presidente chino, Xi Jinping, sobre el estrecho de Ormuz, añadió que “si el señor Xi dijo que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto, se refería al comercio, no al despliegue militar ni a la inseguridad”.

“El estrecho de Ormuz está abierto al comercio, pero cerrado a la entrada de potencias extranjeras y a la creación de inseguridad. No queremos pagar el costo de las campañas militares estadounidenses contra China durante los próximos diez años”, recalcó el alto cargo iraní.

Rezai, comparando la situación actual de Estados Unidos con el colapso del Imperio británico tras la II Guerra Mundial (1939-1945), señaló que “el reciente viaje de Trump a China mostró la profunda necesidad que Estados Unidos tiene de China. Es la primera vez que Estados Unidos trata con China desde una posición inferior. Estas transformaciones son fruto de la resistencia del pueblo iraní y, sin duda, tendrán efectos positivos sobre la economía, la política y el progreso futuro de Irán”.

El funcionario iraní prosiguió refiriéndose a los problemas económicos internos y, dirigiéndose a los jóvenes, indicó que “es cierto que actualmente afrontamos dificultades económicas, pero el resultado de vuestra resistencia en el ámbito internacional ha sido la derrota de una superpotencia y la configuración de nuevas ecuaciones mundiales que terminarán beneficiando a Irán”.

Rezai al subrayar que “la relación entre Irán y China es plenamente definida y formalizada al más alto nivel entre los dirigentes de ambos países”, rechazó categóricamente “cualquier especulación sobre un debilitamiento de Irán durante este viaje”.

“No nos oponemos a la participación de China en las negociaciones nucleares y, desde una posición de amistad, hemos dicho que China puede desempeñar un papel en dichas conversaciones. Pero eso es completamente distinto de afirmar que Irán se encuentra atrapado en la negociación”, precisó.

El bloqueo naval equivale a una declaración de guerra

Tras remarcar que Irán considera el bloqueo naval como un acto de guerra y que lo romperá, el excomandante del CGRI puso de relieve que “consideramos que este es nuestro derecho, y este bloqueo debe levantarse cuanto antes, porque nuestra tolerancia tiene límites”.

Aludiendo a las amenazas militares estadounidenses, el general Rezai sostuvo que “desde el punto de vista militar, un bloqueo naval se considera una guerra total; del mismo modo que un ataque terrestre es guerra, un bloqueo naval también lo es”.

“No toleraremos el bloqueo. Nuestras Fuerzas Armadas consideran un derecho natural enfrentarse a esta guerra. Mi recomendación al ejército estadounidense es que retroceda antes de que el mar de Omán se convierta en un cementerio para sus portaviones”, advirtió el alto cargo iraní.

El general Rezai continuó diciendo que “con este ataque insensato e ignorante, Estados Unidos ha perjudicado al mundo más que a Irán. El propio EE.UU. enfrenta inflación y desempleo, e incluso los agricultores estadounidenses se han visto perjudicados por la falta de fertilizantes químicos”.

Al referirse al impacto del bloqueo sobre el mercado petrolero, Rezai dijo que “si se detiene un solo petrolero iraní, el precio del petróleo se altera. Hoy el precio del petróleo alcanzó los 110 dólares, y esto demuestra que el mundo ya no tolera este bloqueo”.

Advertencia a los EAU por su cooperación con Israel

En otra parte de sus declaraciones se refirió a la postura de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y apostilló que “los Emiratos están repitiendo un error gravísimo al alinearse con el frente israelí. Nuestra pregunta para los emiratíes es: ¿están dispuestos a perder Abu Dabi y sacrificarse por la ideología de Israel?”.

“Todavía no hemos cerrado el camino para que Abu Dabi vuelva a una relación amistosa con Irán, pero nuestra paciencia estratégica tiene un límite y las autoridades emiratíes deben actuar con cautela”, advirtió.

Problemas económicos

El también secretario del Consejo Supremo de Coordinación Económica de los Jefes de los Poderes, refiriéndose a la situación económica del país, señaló que cuanto mayores sean nuestros avances en defensa y resistencia, mejor será la situación.

“Si Dios quiere, el gobierno iniciará rápidamente la reconstrucción y el abastecimiento de bienes volverá a la normalidad”, aseveró.

Trump ha llegado a un callejón sin salida y carece de toda legitimidad

Rezai, refiriéndose a la insistencia sospechosa del enemigo en exigir la paralización total del programa nuclear iraní, declaró que “Trump ha llegado a un callejón sin salida tanto en la negociación como en la guerra y, en lugar de entablar un debate racional, duradero y estable, busca cuestiones secundarias, como preservar su prestigio después de que sus objetivos declarados de la guerra contra Irán no se hayan cumplido”.

“Por otra parte, sospechamos profundamente de su postura según la cual Irán no debe poseer conocimiento nuclear alguno. Hay que preguntarse qué tienen en mente para insistir de tal manera en privar a Irán de conocimiento nuclear pese a la supervisión internacional completa; quizá, después de lo nuclear, exijan también concesiones en materia de misiles y digan: ‘Si no abandonan los misiles, los atacaremos con armas atómicas’. Su objetivo es la fragmentación y destrucción de Irán”, anotó.

Rezai afirmó que “Trump carece de toda legitimidad, tanto en el plano jurídico y político como entre el propio pueblo estadounidense, según muestran diversas encuestas públicas”.

“Por ejemplo, no logró obtener autorización del Congreso para la guerra. Asimismo, a nivel internacional tampoco cuenta con apoyo; incluso la OTAN y los aliados tradicionales de Estados Unidos no cooperaron con Trump. Sus resoluciones antiraníes tampoco reciben aprobación. Por ello, Trump sufre una profunda crisis de legitimidad. Y ahora su discurso ha pasado del objetivo de cambiar el régimen y fragmentar Irán a afirmar que quieren mantener abierto el estrecho de Ormuz para proteger a Israel y a los países de la región”, detalló.

El miembro del Consejo de Discernimiento del Sistema, señalando que algunos preguntan por qué Irán insiste en que primero Estados Unidos debe dar un paso concreto, explicó que “hemos negociado y llegado a acuerdos con Estados Unidos en numerosas ocasiones, y ellos han incumplido todos y cada uno de ellos”.

“En las negociaciones recientes aceptaron diez puntos propuestos por Irán, pero luego volvieron a retractarse. El noble pueblo iraní debe saber que somos serios en la negociación; pero nuestros enemigos también deben saber que somos aún más serios en el terreno y en la defensa de Irán, y que ellos deben emprender acciones concretas”, apuntó.

Respecto al gran despertar popular, la firmeza de las fuerzas iraníes y la conciencia suscitada por la hostilidad de Estados Unidos e Israel no solo contra el sistema de la República Islámica sino contra la nación iraní, declaró que “este despertar se ha formado sobre la base de la autoridad y la unidad, y debe ampliarse y bajo ninguna circunstancia debe dañarse por intereses facciosos, partidistas o personales”.

Por otro lado, ha urgido a los responsables a trabajar más que antes y no supeditar ninguna tarea al final de la guerra. Asimismo, ha llamado a las autoridades a involucrar más al pueblo en la economía. “El pueblo también ayudará enormemente al país mediante el ahorro, y las empresas deben continuar trabajando con todas sus fuerzas”, ha agregado.

El general Rezai tras instar a aprovechar “esta gran oportunidad que ha surgido para Irán”, concluyó declarando que “si Dios quiere, la mano del Hazrat Vali Asr (12.º Imam de los musulmanes chiíes, que dios acelere su reaparición) será el apoyo del noble pueblo iraní y de las Fuerzas Armadas, y nuestro querido Líder continúa dirigiendo los asuntos con energía y determinación”, puntualizó.

hnb