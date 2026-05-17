Granada se manifiesta por la Nakba en solidaridad con Palestina

En Granada, colectivos del BDS y grupos pro-palestinos marcharon el aniversario de la Nakba para denunciar desplazamiento del pueblo palestino y la ocupación.

Activistas y grupos de solidaridad en Granada marcharon para conmemorar el 78º aniversario de la Nakba, recordada como el inicio de décadas de desplazamiento, ocupación y sufrimiento desde la expulsión masiva de palestinos en 1948, en una manifestación organizada por el movimiento BDS y colectivos locales propalestinos.

Activistas y grupos de solidaridad en Granada marcharon para conmemorar el 78º aniversario de la Nakba, recordada como el inicio de décadas de desplazamiento, ocupación y sufrimiento desde la expulsión masiva de palestinos en 1948, en una manifestación organizada por el movimiento BDS y colectivos locales propalestinos.

Los participantes reclamaron el fin de la violencia en los territorios palestinos ocupados y exigieron responsabilidades internacionales ante la ofensiva israelí. El acto concluyó con una escenificación simbólica de repulsa a la recientemente aprobada ley que introduce la pena de muerte por ahorcamiento exclusivamente para palestinos.

Los participantes reclamaron el fin de la violencia en los territorios palestinos ocupados y exigieron responsabilidades internacionales ante la ofensiva israelí. El acto concluyó con una escenificación simbólica de repulsa a la recientemente aprobada ley que introduce la pena de muerte por ahorcamiento exclusivamente para palestinos.

Los participantes reclamaron el fin de la violencia en los territorios palestinos ocupados y exigieron responsabilidades internacionales ante la ofensiva israelí. El acto concluyó con una escenificación simbólica de repulsa a la recientemente aprobada ley que introduce la pena de muerte por ahorcamiento exclusivamente para palestinos.

Los participantes reclamaron el fin de la violencia en los territorios palestinos ocupados y exigieron responsabilidades internacionales ante la ofensiva israelí. El acto concluyó con una escenificación simbólica de repulsa a la recientemente aprobada ley que introduce la pena de muerte por ahorcamiento exclusivamente para palestinos.

Alberto García Watson, España

frr/hnb