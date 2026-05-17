Irán: presencia militar de EEUU no trae más que inseguridad a la región

El presidente del Parlamento de Irán ha afirmado que la presencia de EE. UU. no aporta seguridad y genera inseguridad, como han demostrado hechos recientes.

En una reunión sostenida este domingo con el ministro del interior de Pakistán, Syed Mohsin Raza Naqvi, en Teherán (capital persa), el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha declarado que algunos gobiernos regionales pensaron que “la presencia de Estados Unidos les aportaría seguridad, pero los acontecimientos recientes han demostrado que esta presencia no solo no genera seguridad, sino que también crea las condiciones para la inseguridad”.

Al expresar que la reciente guerra impuesta contra Irán demostró que Estados Unidos y el régimen sionista solo traen “maldad e inseguridad” a todos los pueblos y países de la región, el titular iraní ha afirmado que el “antídoto” para estas circunstancias reside en que los países de la región, mediante la “confianza y la cooperación” entre sí, creen un marco para establecer y desarrollar relaciones económicas y la cooperación política y de seguridad.

Qalibaf ha expresado su gratitud por el apoyo y la cooperación del pueblo y el Gobierno pakistaníes hacia la República Islámica de Irán durante la guerra no provocada estadounidense-israelí, subrayando que el pueblo y los funcionarios iraníes reconocen plenamente este apoyo, y el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, también prestó especial atención a Pakistán en su primer mensaje.

“Las relaciones bilaterales entre Teherán e Islamabad son actualmente buenas; la cooperación entre ambos países en los ámbitos político, económico, cultural y de seguridad debería aumentar y acelerarse en comparación con el pasado, y en este sentido, el desarrollo de la cooperación parlamentaria también está en nuestra agenda”, ha añadido.

Pakistani Interior Minister Mohsin Naqvi met with Iran’s Parliament Speaker Mohammad Bagher Qalibaf in Tehran. pic.twitter.com/sqlZgJoFnL — Press TV 🔻 (@PressTV) May 17, 2026

El ministro pakistaní, por su parte, ha elogiado la “insistencia” de Qalibaf en defender los intereses nacionales de Irán en las negociaciones mediadas por Islamabad.

“Se le ha confiado la responsabilidad sumamente difícil. Desde Islamabad pudimos comprobar que usted defendió con firmeza los intereses nacionales de Irán durante las negociaciones, al tiempo que se esforzaba por resolver los problemas”, ha señalado expresando su esperanza de que Pakistán pueda concluir las negociaciones entre Irán y EE.UU. para acabar con los conflictos.

Guerra de Ramadán, la brutal agresión estadounidense-israelí contra Irán

La agresión injustificada de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes. Los Estados ribereños del Golfo Pérsico permitieron que los regímenes agresores utilizaran su territorio y su espacio aéreo para lanzar ataques contra Irán.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron 100 oleadas de ataques de represalia exitosos contra objetivos estadounidenses e israelíes sensibles y estratégicos en toda la región.

El 8 de abril, cuarenta días después del inicio de la guerra, entró en vigor un alto el fuego temporal negociado por Islamabad. Sin embargo, la primera ronda de negociaciones, basadas en la propuesta de 10 puntos presentada por Irán, no logró llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de EE.UU.

Estados Unidos prorrogó unilateralmente la tregua tras su expiración, pero impuso un inhumano “bloqueo naval” a Irán.

Teherán se ha abstenido de comprometerse con una segunda ronda de conversaciones, y las autoridades citan las exigencias excesivas de Washington y la piratería contra los barcos iraníes como dos de los principales impedimentos para poner fin a la guerra.

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