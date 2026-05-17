Yemen: Seguiremos firmes en nuestro apoyo a Irán, Líbano y Palestina

El líder de Ansarolá condena el asesinato del alto mando de HAMAS por Israel y reafirma apoyo inquebrantable de Yemen al pueblo palestino, así como a Irán y al Líbano.

“Enfatizamos nuestra posición inquebrantable junto al pueblo oprimido de Gaza, el resto del pueblo palestino oprimido y el resto de nuestra nación (islámica) en Líbano, Irán y otros lugares”, ha declarado el líder del movimiento de resistencia Ansarolá de Yemen, Seyed Abdulmalik Al-Houthi, en un comunicado este domingo.

Ha ofrecido sus condolencias por el asesinato del comandante de las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) , Ezzedin al-Haddad y a su familia en “un crimen atroz y brutal cometido por el enemigo sionista en la Franja de Gaza” el día anterior.

“Este crimen forma parte de una serie de crímenes sionistas que no han cesado contra el pueblo de Gaza durante el último período, incluyendo asesinatos, asedio y diversas formas de criminalidad contra ellos y contra el pueblo palestino en Cisjordania, así como campañas para profanar la Mezquita Al-Aqsa”, ha recalcado.

Al-Houthi ha dejado claro que “estos grandes sacrificios no hacen sino aumentar la fuerza, la voluntad, la paciencia y la continuidad de la yihad (lucha sagrada) de las Brigadas al-Qassam y otros grupos de Resistencia, así como de los combatientes del Eje de la Resistencia contra los enemigos de Dios”.

También ha expresado su firme convicción de que se producirá un eventual triunfo contra la agresión del régimen israelí, diciendo: “Nuestra confianza en la victoria de Dios contra este ataque sionista contra la nación islámica es muy alta”.

El líder yemení ha concluido que al final, “la yihad y la confrontación serán para beneficio de los creyentes; ya sea que duren mucho o poco tiempo, la victoria de Dios está cerca, y Él es suficiente para nosotros y el mejor defensor y auxiliador”.

Yemen siempre ha sido una parte clave del Eje de la Resistencia, lanzando ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo en solidaridad con Palestina e Irán.

Estas posiciones muestran una vez más que la creciente convergencia entre las fuerzas de la resistencia en la región, desde Yemen hasta Palestina, Líbano e Irán, se basa en una estrategia común frente a la ocupación y la agresión estadounidense-israelí.

Se trata de una estrategia que, pese a las presiones y desafíos constantes, no solo no se ha debilitado, sino que, según los líderes de estos movimientos, ha contribuido a fortalecer la cohesión, la resiliencia y la continuidad del camino de la resistencia frente a las políticas de ocupación.

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