Cuba: Irán es un modelo a seguir para frenar sanciones de EEUU

El embajador de Cuba en Irán describió la resistencia de la nación iraní ante las sanciones y el ataque de EE.UU. como un modelo contra presión estadounidense.

El embajador de Cuba ante la República Islámica de Irán, Jorge Fernando Lefebre Nicolás, ha descrito la firmeza de Irán frente a las severas sanciones y la agresión militar como un modelo históricamente ejemplar, uno que el pueblo cubano tiene en alta estima y del que pretende extraer lecciones para su propia defensa contra la presión estadounidense.

En declaraciones a los periodistas durante una visita realizada este domingo a la provincia central de Alborz, el diplomático cubano, Jorge Fernando Lefebre Nicolás, ha descrito la firmeza de Irán frente a las severas sanciones y la agresión militar de EE.UU. como un modelo históricamente ejemplar, afirmando que el pueblo cubano tiene en alta estima esta resistencia, de la que pretende extraer lecciones para su propia defensa contra coerciones estadounidenses.

“El pueblo cubano valora enormemente la resistencia del pueblo iraní. Ambos países han enfrentado amplias sanciones durante años, pero lo que hemos observado es la notable capacidad de Irán para defender su país a pesar de estas limitaciones. Esta experiencia nos sirve de lección: podemos aprovecharla, mediante una mayor solidaridad, para defender a nuestro propio país”, ha remarcado.

🎥🇨🇺Embajador de Cuba: Irán es un modelo para frenar sanciones de EEUU



El embajador de Cuba en Irán describió la resistencia de la nación iraní ante las sanciones y el ataque de EE.UU. como un modelo contra presión estadounidense. pic.twitter.com/zxaxqDw1Fo — HispanTV (@Nexo_Latino) May 17, 2026

El titular cubano ha enfatizado la resistencia de Irán contra la agresión estadounidense-israelí es algo más que un simple acto de desafío pasajero. “Este es un caso ejemplar que perdurará en la historia y que siempre será uno de los capítulos más importantes de la orgullosa historia de Irán”, ha señalado.

Lefebre Nicolás ha destacado la profundidad de la relación estratégica entre Teherán y La Habana, en un contexto de crecientes amenazas estadounidenses contra ambos países.

“Nuestras relaciones diplomáticas se remontan a más de 50 años, pero lo que ha cobrado mayor importancia hoy en día es que ambos países se encuentran bajo crecientes amenazas y presiones por parte de Estados Unidos. La amenaza de guerra y los nuevos actos hostiles nos unen cada día más”, ha matizado.

Asimismo, ha destacado las décadas de cooperación de los dos países en biotecnología, calificando la producción conjunta de vacunas como la joya de la corona de la colaboración científica entre Cuba e Irán, un área en la que ambos países han acumulado una considerable experiencia compartida.

Durante su visita a un palacio histórico en Alborz, dañado durante la guerra ilegal estadounidense-israelí, el embajador ha considerado la destrucción de sitios históricos como un acto contra la humanidad y ha instado a las organizaciones internacionales, incluida la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a documentar y condenar formalmente los ataques contra el patrimonio cultural iraní.

Estados Unidos e Israel comenzaron su brutal acto de agresión contra Irán el 28 de febrero, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como a altos comandantes y miles de iraníes en flagrante violación de la soberanía del país persa.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por el régimen de Israel, así como contra las bases y activos estadounidenses en los países de la región.

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