Lieberman: acuerdo Netanyahu-Trump haría de Israel una “república bananera”

El exministro de asuntos militares de Israel acusa a Netanyahu de priorizar sus intereses personales sobre la estrategia de Tel Aviv en un “acuerdo político” con Trump.

El exministro israelí Avigdor Lieberman ha anunciado en una entrevista con la emisora ​​de radio israelí 103 FM, afiliada al periódico hebreo Maariv, este domingo que el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, ha llegado a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump que convertirá a Israel en una “república bananera” (estado títere dominado por intereses extranjeros) “a cambio de que se retiren el juicio y la orden de arresto internacional” contra el premier israelí.

“¿Cómo llegamos al punto de convertirnos en una república bananera?”, ha preguntado Lieberman, líder del partido Israel Beitenu, señalando que existe un acuerdo entre Netanyahu y Trump sobre un alto el fuego.

Asimismo, el exministro israelí ha criticado la “dependencia sin precedentes” de Tel Aviv respecto a Washington.

“Nunca antes había habido tanta sumisión a Estados Unidos. Ahora todo depende de los intereses personales de Netanyahu”, ha enfatizado.

El 16 de abril, Trump anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que posteriormente se prorrogó hasta el 17 de mayo.

El viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una prórroga de 45 días de la tregua y que se celebraría una cuarta ronda de negociaciones entre ambas partes en Washington los días 2 y 3 de junio.

En este sentido, Lieberman ha afirmado que “Israel debería intentar determinar el destino final y no debería recurrir a medidas que solo conduzcan a un alto el fuego, acuerdos temporales o la creación de una zona de amortiguación”.

“Israel está siendo trasladado de una guerra a otra, sin que se ofrezca una solución real. Cualquier acción que no conduzca a un resultado decisivo es inútil”, ha declarado.

En referencia a los acontecimientos en el frente norte de los territorios ocupados y a la batalla con el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), Lieberman ha criticado también el desempeño militar del régimen sionista tras la herida de otros cuatro soldados israelíes esta noche a causa de un artefacto explosivo improvisado en el sur del Líbano.

En un mensaje emitido este domingo en su cuenta de X, ha destacado que los soldados israelíes en el sur del Líbano se han convertido en “patos en un campo de tiro” y los colonos residentes en el norte viven bajo una constante amenaza a su seguridad.

Las declaraciones de Lieberman se producen en un momento en que, en los últimos meses, diversas figuras de la oposición israelí han acusado repetidamente a Netanyahu de convertir a Israel en un régimen que utiliza sus recursos y leyes para servir a la supervivencia política de una sola persona: Netanyahu.

Netanyahu está siendo juzgado por corrupción, soborno y abuso de confianza, cargos que conllevarían su encarcelamiento si es declarado culpable. Trump ha solicitado reiteradamente al presidente israelí, Isaac Herzog, que le conceda el indulto.

También enfrenta orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en 2024 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra genocida en la Franja de Gaza que comenzó en 2023.

zas/tmv