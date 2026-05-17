CPI emite nuevas órdenes de arresto contra 5 funcionarios israelíes

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido cinco nuevas órdenes de arresto contra individuos israelíes; tres de ellas contra políticos y dos contra oficiales militares.

De ello ha ha informado este domingo el periódico israelí Haaretz, según el cual ya no se ha precisado cuándo fueron emitidas las órdenes de arresto.

La CPI suele dictar este tipo de órdenes de manera confidencial y solo posteriormente procede a hacerlas públicas.

No ha habido declaraciones inmediatas por parte de la CPI respecto al informe. De confirmarse, el número de funcionarios israelíes sujetos a órdenes de arresto por parte de la corte ascendería a siete.

El informe se produce mientras la corte con sede en La Haya ya había emitido en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro israelí de asuntos militares, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Actualmente, los 125 países firmantes del Estatuto de Roma están legalmente obligados a detener y entregar a las personas buscadas por la CPI.

El ejército israelí ha matado a más de 72 700 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 172 600 en una guerra de dos años en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.

El ejército continúa sus ataques pese a un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, causando la muerte de más de 870 personas y heridas a más de 2540, según el Ministerio de Salud de Gaza.

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