Venezuela extradita al empresario Alex Saab a EEUU

El empresario colombiano Alex Saab ha llegado a Miami tras ser deportado por Venezuela a EE.UU., donde enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero.

El caso judicial que involucra al empresario colombiano Alex Saab se ha vuelto a activar este sábado tras su llegada a Estados Unidos, donde ha permanecido bajo investigación federal por presuntos delitos financieros.

Según ha informado el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), la medida se ha ejecutado bajo la legislación migratoria venezolana, argumentando la existencia de causas judiciales abiertas en Estados Unidos.

La agencia EFE ha confirmado su arribo al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, donde fue recibido por agentes federales, incluidos efectivos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en un operativo de custodia.

El empresario ya había sido detenido en 2021 tras su extradición desde Cabo Verde, en un proceso relacionado con presunto lavado de dinero y corrupción vinculados a contratos estatales venezolanos.

En 2023, Saab fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington, lo que permitió su regreso a Venezuela y su posterior incorporación a cargos en el área industrial del gobierno.



De acuerdo con reportes de medios internacionales, su traslado ha reabierto investigaciones federales sobre presuntas irregularidades financieras y el uso de redes de intermediación vinculadas al entorno político venezolano.

El caso vuelve a situar a Saab en el centro de las investigaciones judiciales en Estados Unidos, en el marco de procesos abiertos contra figuras vinculadas al oficialismo venezolano.

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