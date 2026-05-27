Venezuela rechaza “delirio” de Guyana y reafirma defensa del Esequibo

El Gobierno de Venezuela ha tachado de “provocadoras y delirantes” las declaraciones del mandatario guyanés Irfaan Ali sobre el territorio de la Guayana Esequiba.

“Venezuela rechaza categóricamente las provocadoras y delirantes declaraciones emitidas por el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Irfaan Ali, desde territorio de la Guayana Esequiba, área bajo su administración como resultado del despojo fraudulento del territorio históricamente venezolano ejecutado por el Reino Unido”, ha destacado el comunicado emitido este miércoles.

Caracas ha afirmado que las afirmaciones de Irfaan Ali constituyen “una falsificación de la verdad histórica y jurídica”.

“La discusión sobre la invalidez o validez del Laudo Arbitral de París de 1899 fue sepultada por las partes al suscribirse el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la entonces Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana”, ha señalado la nota.

🇻🇪 VENEZUELA RECHAZA DECLARACIONES DE IRFAAN ALI SOBRE EL ESEQUIBO



La Administración encargada de Delcy Rodríguez rechazó las declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, al considerar que “falsean la verdad histórica y jurídica” sobre la disputa territorial pic.twitter.com/nVumyUixDN — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) May 27, 2026

Venezuela ha recalcado que “no reconoce ni reconocerá la jurisdicción” de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir esta controversia territorial,

También ha resaltado que Caracas nunca ha dado su consentimiento a CIJ para conocer la demanda presentada unilateralmente por Guyana, en abierta violación del espíritu y propósito del Acuerdo de Ginebra, único instrumento jurídico válido y vigente para resolver la controversia sobre la frontera a través de solución práctica, satisfactoria y mutuamente aceptable.

De igual manera, ha señalado que Guyana tiene la obligación de “sentarse cara a cara con Venezuela” y negociar directamente una solución conforme al Derecho Internacional y a los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Al fin, ha reafirmado que jamás renunciará a sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba y “continuará defendiéndolos por las vías diplomáticas, políticas y jurídicas correspondientes”.

El Gobierno de Venezuela formuló estas declaraciones después de que Irfaan Ali, afirmara el martes que el territorio en disputa con Venezuela del Esequibo “es y seguirá siendo guyanés”, en las celebraciones del 60 aniversario de independencia del país.

¿Quién es Quién?

Caracas considera el territorio del Esequibo, de casi 160 000 kilómetros cuadrados y disputado con Guyana, como su región número 24 y, en diciembre de 2023, celebró un referendo para anexionarse la zona.

La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo data de hace casi dos siglos, si bien se reavivó el conflicto hace cinco años con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas, se caldeó aún más cuando Guyana licitó esta región en litigio para la explotación de los recursos a la empresa estadounidense ExxonMobil.

Caracas reclama la soberanía del Esequibo basándose en el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966, en el cual se detallan los pasos a seguir para la resolución de la controversia territorial que sostienen Venezuela y Guyana.

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