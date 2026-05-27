Irán: derrotado militarmente, enemigo ha pasado a la guerra híbrida

El Ministerio de Inteligencia de Irán reitera que, tras su derrota militar, enemigos intensifican ataques mediante presión económica, ciberataques y guerra psicológica.

A través un comunicado emitido este miércoles, el Ministerio de Inteligencia de Irán, ha señalado que potencias hostiles buscan compensar su derrota en el campo de batalla mediante la intensificación de una “guerra encubierta de inteligencia y seguridad” contra Irán.

“El enemigo, derrotado en la guerra militar, intenta obtener resultados a su favor incluso a través de la guerra blanda”, ha indicado el texto.

El comunicado ha añadido que dichos adversarios habrían buscado abiertamente el derrocamiento y la división de Irán durante el reciente conflicto, sin lograr sus objetivos mediante las acciones militares.

Enemigo se centra en “guerra blanda, cognitiva e híbrida” destinadas a debilitar al país

En este sentido, ha señalado que el enemigo, tras el fin de la guerra militar, se ha centrado ahora en siete ejes principales en la guerra híbrida, entre los que se incluyen: intensificar las presiones económicas, avivar la fricciones étnicas y sectarias, enviar mercenarios y grupos terroristas al país, realizar asesinatos, sabotajes, contrabando de diversos tipos de armas y dispositivos de comunicación ilegales, utilizar los medios de comunicación y la guerra cognitiva, y llevar a cabo ciberataques

La Cartera iraní ha precisado que el enemigo busca intensificar la presión económica y explotar la inflación y la escasez para provocar disturbios sociales mediante “agentes enemigos y medios mercenarios en lengua persa en el extranjero”.

También ha advertido sobre intentos de incitar tensiones étnicas y religiosas con el objetivo de socavar la unidad nacional entre los distintos grupos étnicos de Irán y sus religiones oficialmente reconocidas.

En otro intento, ha indicado que “grupos terroristas respaldados por el sionismo” estarían siendo utilizados para llevar a cabo operaciones de sabotaje y ataques en zonas fronterizas, especialmente en el noroeste y el sureste del país.

Según la declaración, estos grupos ya habrían intentado anteriormente realizar ataques terrestres coordinados durante la reciente guerra estadounidense-israelí, pero fueron repelidos por las Fuerzas Armadas iraníes tras operaciones de inteligencia que expusieron sus posiciones.

El texto también ha citando como amenazas clave los planes de asesinato, las operaciones de sabotaje, el contrabando de armas, los ciberataques y el tráfico de herramientas de comunicación ilegales como Starlink.

Además, ha condenado a los medios de comunicación externos en idioma persa, incluidos BBC Persian, la Voz de América, Iran International y plataformas de redes sociales como X, acusándolos de apoyar operaciones hostiles contra el país. Ha considerado estos medios como instrumentos para la recopilación de inteligencia, el reclutamiento de periodistas ciudadanos y la coordinación de disturbios internos.

Para concluir la declaración, el Ministerio ha emitido una advertencia legal en la que afirma que cualquier actividad que implique espionaje, sabotaje, tráfico ilegal de comunicaciones, ciberataques o coordinación con medios de comunicación extranjeros hostiles designados será perseguida enérgicamente conforme a la legislación nacional.

El comunicado ha añadido que los elementos contrarrevolucionarios y los grupos asociados que operan fuera del país no quedarán exentos de rendir cuentas ante las autoridades de seguridad.

Estados Unidos e Israel iniciaron una segunda guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, meses después de ataques no provocados contra el país en junio de 2025.

Irán respondió de inmediato a esos ataques con lanzamientos de misiles y drones contra territorios bajo ocupación israelí, así como contra bases e intereses estadounidenses en países de la región.

Según el Ministerio de Inteligencia iraní, Irán ha infligido “golpes severos y fatales” al personal, los documentos y las instalaciones de seguridad del régimen israelí, que aún no han sido anunciados.

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