Irán: Guerra económica es principal frente enemigo tras su fracaso militar

El presidente de Irán ha afirmado que el principal campo de batalla entre Irán y sus enemigos se ha trasladado a la economía y al sustento de la población.

“Tras fracasar en el intento de alcanzar sus objetivos en el frente militar, el enemigo se ha centrado en dañar la resiliencia económica del país y perturbar el sustento de la población”, ha afirmado Masud Pezeshkian durante una reunión celebrada este miércoles con comerciantes, empresarios y representantes del sector privado en la Cámara de Comercio, Industrias, Minas y Agricultura de Teherán.

Señalando que el enemigo busca desgastar y perjudicar a los actores económicos, comerciantes y empresarios que se encuentran en la primera línea de la guerra económica, ha agregado que “sin embargo, el gobierno no permitirá que el sector privado se vea afectado”.

Pezeshkian ha subrayado además que las líneas rojas de Irán siguen siendo claras y ha afirmado que el sector privado no es solo un socio del Estado, sino un pilar central de la fortaleza nacional.

“El principal campo de confrontación hoy es la economía y el sustento de la gente”, ha sostenido el presidente, destacando que “el mayor peso de esta guerra económica recae sobre comerciantes, empresarios, productores y actores del sector privado”.

En ese sentido, ha destacado que un sector privado “más capaz, dinámico y activo” contribuirá a fortalecer la base económica del país y a incrementar la capacidad nacional para resistir las presiones y amenazas externas.

El mandatario ha indicado también que su Gobierno heredó desequilibrios estructurales y las consiguientes presiones externas, como la guerra, las amenazas políticas y la posible activación del mecanismo de reactivación de sanciones (snapback).

Pezeshkian ha apelado además a enseñanzas islámicas y citó una histórica carta del primer imam de los chiíes, el Imam Ali (la paz sea con él), en la que se destaca el papel de comerciantes y empresarios en la estabilidad de un país. En ese contexto, llamó a reforzar la transparencia, la confianza mutua y el esfuerzo conjunto para combatir la corrupción y las prácticas rentistas.

“Superar con éxito condiciones económicas complejas requiere confianza mutua, transparencia, responsabilidad y una participación genuina de todos los sectores”, ha concluido.

El 8 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego unilateral tras al menos 100 oleadas de ataques iraníes decisivos y exitosos con misiles y drones contra objetivos estratégicos y sensibles de Estados Unidos e Israel en toda la región, en represalia por el último episodio de la guerra de agresión de 40 días lanzada contra el país persa el 28 de febrero. Posteriormente, el presidente estadounidense extendió el alto el fuego de manera indefinida.

Mientras tanto, Irán se ha negado a reanudar las negociaciones a menos que se cumplan sus condiciones, que incluyen el cese de la agresión en todos los frentes, el levantamiento del bloqueo naval ilegal y la eliminación de las sanciones ilegales.

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