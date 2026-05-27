HAMAS denuncia crímenes de ‘ocupantes fascistas’ en el Eid al-Adha

HAMAS ha denunciado que el “gabinete fascista” del régimen de ocupación sigue cerrando los pasos y paralizando la entrada de ayudas humanitarias a Gaza.

Mediante un comunicado emitido hoy miércoles con motivo del Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio), el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha enfatizado que los días festivos deben convertirse en una oportunidad para fortalecer los lazos de unidad y solidaridad, y en un campo para incrementar todas las formas de apoyo y respaldo al pueblo palestino frente a los crímenes del régimen sionista.

Ha subrayado el Eid al-Adha de este año llega en un contexto en el que la creciente catástrofe humanitaria, derivada de las peligrosas consecuencias de la guerra de genocidio, la hambruna forzada y el bloqueo durante dos años completos en la Franja de Gaza, continúa vigente.

“El gabinete fascista de la ocupación sigue manteniendo cerrados los pasos fronterizos y no cumple con los compromisos relacionados con la entrada de ayuda humanitaria, ayuda médica y asistencia de socorro”, ha criticado.

As Eid al Adha nears, Gaza’s humanitarian crisis is deepening under Israel’s ongoing blockade, with severe restrictions on the entry of aid, fuel and commercial goods.



More than 2.4 million Palestinians are facing worsening shortages of food, medicine and basic necessities,… pic.twitter.com/6ubCIEG9vz — TRT World (@trtworld) May 26, 2026

El movimiento ha alertado también sobre los planes de desplazamiento forzado y los proyectos de asentamientos en Cisjordania y la ciudad ocupada de Al-Quds (Jerusalén), resaltando que el régimen ocupante ha intensificado sus crímenes y agresiones contra el pueblo palestino, contra su territorio y contra sus lugares sagrados.

HAMAS ha aseverado estas acciones constituyen una violación flagrante de todas las normas, las leyes internacionales y divinas, por lo que ha enfatizado la necesidad de aumentar todas las formas de solidaridad con la Franja de Gaza para romper el bloqueo, abrir los pasos fronterizos y poner fin a la ocupación.

La Resistencia palestina ha hecho hincapié en que permanecerá al lado del gran pueblo palestino, que a pesar del dolor, la agresión y el asedio, mantiene viva las festividades del Eid al-Adha confiando en la promesa divina y en la lucha hasta la liberación de Palestina, la Mezquita Al-Aqsa y los prisioneros palestinos.

Mientras millones de musulmanes en el mundo celebran Eid al-Adha — una de las festividades más grandes y sagradas de los musulmanes— entre compras, reuniones familiares y sacrificios tradicionales, en Gaza el ambiente es completamente distinto. La guerra, la destrucción y la ausencia de seres queridos, han borrado cualquier señal de celebración para la mayoría de los gazaties.

El régimen israelí ha bombardeado un edificio residencial en el oeste de Gaza en medio de los intentos de los palestinos para mantener vivas las tradiciones del Eid.

⭕️ 8 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة في يوم عرفة



🔹قالت مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينيَّين استُشهدا وأُصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مبنىً سكنياً وتجارياً في منطقة الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة.



🔹وتقع البناية المستهدفة في منطقة الرمال الأكثر اكتظاظاً بالسكان والمتسوقين… pic.twitter.com/acsFeVai1n — عربي بوست (@arabic_post) May 26, 2026

Según la agencia de noticias turca Anadolu, los ataques israelíes en la víspera del Eid al-Adha han causado la muerte de al menos nueve palestinos.

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