Desde Gaza urgen atención global a presos palestinos y Flotilla Sumud

La situación de los presos palestinos y la interceptación de la Flotilla de la Libertad continúan provocando reacciones y llamados a la acción de la comunidad internacional.

En Gaza, familiares de presos palestinos y representantes de facciones nacionales e islámicas participaron en una protesta frente a la sede de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza, para denunciar lo que califican como un aumento de los abusos contra los detenidos palestinos en cárceles israelíes.

La movilización también estuvo marcada por la condena al asalto contra la Flotilla de la Libertad. Los participantes denunciaron la detención de activistas internacionales y criticaron lo que consideran una falta de reacción de organismos internacionales y de derechos humanos frente a estos hechos.

Durante la concentración, los manifestantes levantaron pancartas en apoyo a los activistas de la flotilla, insistiendo en que la presión internacional sigue siendo insuficiente. Las familias aseguran que continuarán las protestas hasta visibilizar la situación de los detenidos palestinos y el bloqueo sobre Gaza.

En Gaza continúa la denuncia sobre la situación de los presos palestinos en las cárceles israelíes, así como las detenciones de participantes de la Flotilla de la Libertad tras su interceptación. Desde aquí se reclama mayor atención internacional y una respuesta más firme por parte de los organismos de derechos humanos.

Huda Hegazi, Gaza.

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