Hezbolá lleva a cabo 32 operaciones militares contra fuerzas israelíes

Hezbolá anunció que llevó a cabo 32 operaciones militares separadas contra las fuerzas israelíes que operaban en el sur del Líbano.

En un comunicado publicado el martes, el Movimiento de la Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) afirmó que sus combatientes se enfrentaron al avance del ejército israelí mediante choques terrestres directos, combinados con intensos bombardeos de cohetes, artillería y drones, concentrando sus ataques en torno a la localidad clave de Zawtar al-Sharqiya, en el sur del país.

Según el comunicado, las operaciones resultaron en la destrucción y el ataque de múltiples tanques Merkava israelíes y vehículos blindados, la inutilización de sistemas de comunicación, un impacto directo contra una plataforma del sistema Cúpula de Hierro y el derribo de dos cuadricópteros israelíes.

Estos ataques determinados y bien coordinados subrayan la determinación de Hezbolá de defender la integridad territorial del Líbano y proteger a su población frente a las repetidas violaciones del régimen de Tel Aviv y sus incursiones expansionistas. El movimiento ha demostrado una vez más que el ejército israelí no puede avanzar sobre suelo libanés sin pagar un alto precio.

Hezbolá ha afirmado en repetidas ocasiones que sus operaciones son estrictamente defensivas, orientadas a forzar la retirada completa de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y a poner fin a la agresión del régimen usurpador contra el territorio libanés.

Esta última ola de operaciones exitosas de Hezbolá se enmarca en la amplia batalla regional en la que el Eje de la Resistencia continúa firme frente a los complots imperialistas-sionistas, infligiendo duros golpes a la entidad ocupante y a sus partidarios.

Los ataques israelíes han causado la muerte de más de 3100 personas en el Líbano desde que las fuerzas israelíes intensificaron los ataques contra el país el 2 de marzo.

arz/hnb