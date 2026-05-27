China asegura trabajar sin descanso para resolver conflicto Irán-EEUU

El canciller de China destacó los arduos esfuerzos de su país para solventar el conflicto que ha provocado la agresión estadounidense-israelí contra Irán.

En una rueda de prensa sostenida el martes, en respuesta a las opiniones y sugerencias de Pekín para resolver el actual estancamiento de las negociaciones entre Irán y EE.UU., Wang Yi afirmó que “China ha estado trabajando sin descanso para solucionar el conflicto actual”.

“Mantenemos la comunicación y la coordinación con las principales partes implicadas y con socios regionales e internacionales clave”, remarcó.

Puso de relieve también que la clave de la situación actual reside en las negociaciones entre Washington y Teherán. “Apoyamos los esfuerzos de mediación de Pakistán y otros países, así como los de Estados Unidos e Irán”, agregó.

El canciller chino destacó que no es un conflicto que pueda resolverse “en un día”, sin embargo, indicó que “cada paso que se da en las negociaciones supone un poco más de esperanza para la paz”. ´

“Esperamos que las partes implicadas se mantengan firmes en el alto el fuego y el cese de las hostilidades, sigan avanzando juntas y devuelvan la paz a Oriente Medio lo antes posible”, manifestó.

El ministro chino recordó principios de Pekín como el respeto de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de todos los países de la región; los civiles y los objetivos no militares deben protegerse; la seguridad de las rutas marítimas y la infraestructura energética debe garantizarse; y las disposiciones del régimen de no proliferación nuclear deben implementarse.

Estas declaraciones se producen en medio de reportes sobre las recientes violaciones del alto el fuego, incluidas maniobras del ejército estadounidense contra embarcaciones iraníes y la entrada de drones y cazas en el espacio aéreo iraní, además de ataques no provocados de EE.UU. contra objetivos en el sur de Irán, cerca de la estratégica ciudad portuaria de Bandar Abás, pese a esta tregua alcanzada el 8 de abril.

Entretanto, continúan las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán, basadas en la propuesta de 14 puntos de la República Islámica para alcanzar un memorándum que ponga fin a la guerra de agresión iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

ncl