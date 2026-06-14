En los anales de la historia militar y política moderna, las guerras suelen definirse por cambios territoriales, cifras de bajas o la firma de tratados. Sin embargo, existe un tipo de guerra más inusual: aquella en la que una nación se forja de nuevo en el crisol de una agresión ilegal y no provocada.

Análisis del día - 14 de junio de 2026

Por la Mesa de Análisis Estratégico de HispanTV

Las secuelas de la reciente guerra impuesta a la República Islámica de Irán han puesto de manifiesto una realidad que Washington y Tel Aviv se resisten a admitir: pese a la enorme presión militar, la amplia guerra psicológica y las reiteradas declaraciones de victoria, los agresores no lograron alcanzar ni un solo objetivo estratégico.

Lo que surgió de esta tercera guerra impuesta en menos de un año no fue el colapso ni la fragmentación de la República Islámica que habían imaginado analistas y responsables políticos occidentales, sino una nación más cohesionada, curtida por el combate y más firme, que ahora opera desde una posición de fuerza indiscutible, mayor capacidad de disuasión y poder regional.

El enemigo diseñó esta guerra como un golpe definitivo, pero terminó convirtiéndose en el escenario de la consolidación de Irán como una potencia regional. No se trata simplemente de una historia de supervivencia, sino de una inversión estratégica de los papeles, en la que el cazador se convierte en presa y el arquitecto de la destrucción se ve obligado a buscar desesperadamente una salida.

Al analizar los acontecimientos que condujeron al alto el fuego y a un posible acuerdo, no estamos presenciando únicamente el fin de una guerra impuesta, sino también una transformación de Asia Occidental y el inicio del fin de la hegemonía estadounidense.

La anatomía de un enemigo derrotado

Durante el último año, y especialmente en el transcurso de la reciente guerra impuesta, el mundo observó cómo una coalición de agresores, encabezada por el Gobierno estadounidense y su aliado, la entidad sionista, desplegó lo que consideraba una trilogía letal: dos ofensivas militares a gran escala acompañadas por un período de desestabilización interna o “cuasi golpe de Estado”.

Su objetivo era destruir la República Islámica de Irán, desmembrar su territorio y apropiarse de sus recursos. Sin embargo, el enemigo fracasó estrepitosamente. Fracasó pese a utilizar todo su arsenal de guerra militar, económica y psicológica frente a un Irán fuerte, unido, cohesionado y resiliente.

El Irán que ha surgido de esta tercera guerra impuesta es profundamente distinto al que entró en ella. El principal elemento de disuasión frente a futuras agresiones ya no es únicamente un arsenal de misiles o un programa nuclear, sino la realidad demostrada de la unidad nacional. El enemigo apostó por la fractura interna, pero se encontró con una mayor cohesión.

Como resultado, el presidente estadounidense y su entorno se encuentran atrapados en un juego de espejos, difundiendo afirmaciones exageradas y vacías que el mundo ya no cree. La realidad sobre el terreno, visible para cualquier observador desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, habla con más fuerza que cualquier espectáculo propagandístico elaborado por el enemigo.

Lo cierto es que Estados Unidos no ha conseguido mostrar un solo logro tangible derivado de esta guerra. Su relato es un castillo construido sobre arena, y la marea ya ha comenzado a arrasarlo.

La retirada estratégica: de la confrontación a la súplica

El indicador más humillante para el régimen estadounidense durante este período ha sido su repetido repliegue ante una nueva confrontación. El enemigo recurrió a las negociaciones no por un despertar moral, sino por la derrota y el temor a recibir golpes aún más devastadores.

Si hubiera sido posible una victoria en el campo de batalla contra Irán, Estados Unidos jamás habría aceptado un alto el fuego. Su objetivo declarado era la destrucción de la República Islámica, y abandonar ese objetivo en busca de una salida diplomática no es una muestra de habilidad política, sino una confesión de bancarrota.

Estados Unidos lanzó una guerra ilegal y no provocada para obligar a Irán a someterse, y ahora está poniendo fin a la guerra rindiéndose ante Irán. Esta inversión de la fortuna es el tema central del análisis del 24 de Jordad. El enemigo, que buscaba la salvación mediante la destrucción, ahora busca la “salvación de la guerra mediante una diplomacia suplicante”.

Analicemos la retirada estadounidense para ver cómo Irán obligó a una superpotencia a capitular.

El estrecho de Ormuz: la palanca invertida

El enemigo lanzó la guerra para destruir a Irán y dividir su territorio. Hoy, “suplica a Irán que restablezca el estrecho de Ormuz a su condición anterior a la guerra”. Reflexionemos sobre ello.

El agresor es ahora quien suplica. Irán no solo no perdió ni un centímetro de territorio, sino que el agresor arrogante nunca se atrevió a poner pie en suelo iraní, salvo para retirarse humillado, como se vio en las llanuras de Isfahán, donde sufrió una deshonra histórica.

Ha tomado forma una nueva y permanente realidad, lo que significa que Irán ha incorporado el estrecho de Ormuz a su esfera de poder como un arma estratégica, capaz de pasar del modo de seguridad al modo de fuego automático en cualquier momento, cuando la situación lo exija.

En caso de cualquier futura agresión, los mercados energéticos, las rutas marítimas, los sistemas de seguros y la confianza económica mundial se verán afectados, tal como ha advertido Irán.

A diferencia de las tuberías de agua pesada de Arak, que fueron rellenadas con hormigón, esta vía fluvial estratégica es una palanca de poder viva y dinámica. Ahora es la garantía del cumplimiento de los compromisos de salida de Estados Unidos. Esta es la verdadera geometría del estatus de superpotencia: obligar al único hegemón mundial a aceptar una nueva realidad permanente en la arteria energética más vital para ese mismo hegemón.

El Frente de la Resistencia: obligar a la superpotencia a contener a su perro rabioso

Quizás el cambio más sorprendente concierne al Eje de la Resistencia. Durante la fase silenciosa del campo de batalla, Estados Unidos exigió arrogantemente que Irán se desvinculara de Hezbolá y pusiera fin a todo apoyo político, financiero y militar a sus aliados regionales.

Irán no solo se negó, sino que hoy es Irán quien obliga a Estados Unidos a contener a su perro rabioso: el régimen sionista en el Líbano. Se trata de un cambio sísmico en la polaridad regional. Una superpotencia en declive está siendo forzada por un Irán en ascenso a detener una guerra en un tercer país, simplemente para salvar su propia estrategia de salida de un peligroso atolladero creado por ella misma.

El estatus de superpotencia de Irán no se demuestra por lo que hace en su propio territorio, sino por su capacidad para dictar condiciones en un campo de batalla situado a cientos de kilómetros de distancia. La proyección de poder estadounidense en Asia Occidental era considerada anteriormente una realidad intocable. Ahora, la región está siendo testigo de la erosión gradual de ese dominio y del surgimiento de un nuevo equilibrio de poder.

La ocupación ilegal israelí de territorio libanés está llegando a su fin no por la diplomacia europea, sino porque Teherán aumentó la presión sobre Washington.

El expediente nuclear: de la destrucción a la dilución

La estrategia militar estadounidense ha sido en gran medida consistente. Durante la guerra de 12 días del año pasado y la guerra de Ramadán de este año, bombardeó emplazamientos, instalaciones y complejos nucleares, afirmando repetidamente haber destruido la infraestructura nuclear iraní.

Hoy, ese mismo Estados Unidos se ve obligado a retroceder por completo. Ahora solicita que Irán permita, bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), la dilución de materiales nucleares en su territorio. Más importante aún, Estados Unidos se ha visto obligado a reconocer el derecho de Irán al enriquecimiento y sus necesidades nucleares como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

El único argumento que le queda al enemigo es el compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares. Pero la realidad es que Irán lleva años diciéndole eso al mundo. No se trata de un logro estadounidense, sino de una postura básica iraní. Y, lo que es más importante, ese compromiso es reversible.

Si el enemigo incumple sus obligaciones, como ya ha hecho varias veces en el pasado, ese compromiso se vuelve nulo y sin efecto. El enemigo ha cambiado la esencia de sus objetivos de guerra —la destrucción de instalaciones— por un fantasma retórico: una promesa que ya había sido hecha.

Las sanciones: las cadenas rotas

Durante décadas, sucesivas administraciones estadounidenses impusieron al pueblo iraní todo tipo de sanciones injustas, ilegales y draconianas. Estas sanciones económicas sirvieron como uno de los principales instrumentos de presión de Washington contra Irán, y su objetivo era provocar el colapso económico para forzar la rendición política del país.

Tras derrotas militares, de reputación y de prestigio, Estados Unidos se ve ahora obligado a prometer el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias en cualquiera de sus formas. Incluso si Estados Unidos no cumple este compromiso, la propia situación revela quién es el vencedor y quién es el derrotado.

El derrotado es quien promete levantar las sanciones como recompensa por la supervivencia de la otra parte. El vencedor es quien sobrevivió y ahora sostiene una vara disciplinaria.

Si Estados Unidos incumple su palabra —y no puede descartarse—, el estrecho de Ormuz volverá a caer sobre él como una vara, y el compromiso iraní de no fabricar armas nucleares se desvanecerá.

Reparaciones de guerra: la ironía de los miles de millones

Existe una ironía en el resultado financiero. Trump humilló públicamente a Barack Obama por haber enviado supuestamente a Irán mil millones de dólares tras la firma del Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) en 2015.

Ahora, para escapar del atolladero en el que se adentró, Trump se ha visto obligado a comprometer cientos de veces más de lo que Obama se vio obligado a entregar a Irán. Estos acuerdos económicos de posguerra representan una inversión de las dinámicas históricas de poder.

La idea de que el enemigo, después de intentar debilitar a Irán mediante bombardeos y derramamiento de sangre, se enfrente ahora a presiones para facilitar la recuperación económica constituye una prueba de resistencia estratégica.

Miles de millones de dólares comenzarán a fluir hacia Irán en el mismo momento en que se anuncie el fin de la guerra. El enemigo que llegó para saquear y expoliar ha terminado vaciando sus propios bolsillos. Este es el precio que debe pagar por recurrir a un aventurerismo militar insensato.

El garante: el poder inherente de Irán

El garante de los compromisos estadounidenses no es su buena fe, y nunca lo fue.

El garante es el propio poder inherente de Irán: el estrecho de Ormuz, sus capacidades militares defensivas, el Frente de la Resistencia unido y resiliente, una población movilizada y los cálculos correctos de sus dirigentes. Estos elementos consolidan la humillación del enemigo.

La derrota política no hace más que formalizar la derrota militar ya sufrida sobre el terreno.

Las negociaciones no son una alternativa a la resistencia, sino instrumentos que solo son posibles gracias a ella. La diplomacia solo tiene éxito cuando está respaldada por el poder demostrado en el campo de batalla y por una capacidad de disuasión efectiva.

La trayectoria del colapso

El imperio estadounidense ha entrado en el inicio de su declive hacia el colapso. El régimen sionista también ha emprendido el camino hacia el colapso antes de lo previsto. De hecho, la erosión gradual de la hegemonía estadounidense está vinculada a la creciente vulnerabilidad estratégica de Israel.

Las cuentas siguen abiertas: desde la sangre del Líder mártir, hasta los altos comandantes, los soldados de la fragata Dena y los niños de Minab y Lamerd; los pueblos libres de la región y los movimientos de resistencia tienen muchas cuentas pendientes.

Esta no es una victoria final, sino una etapa. Aún esperan al enemigo humillaciones mayores.

La poderosa mano de Dios y el orden emergente

El enemigo que llegó para destruir a un país soberano e independiente se ha visto obligado a legitimar y reconocer el estatus de superpotencia de ese país. El enemigo que llegó para imponer otro bloqueo ilegal se ha visto obligado a convertirse en un suplicante para la reapertura de un estrecho. El enemigo que llegó para desmantelar un programa nuclear pacífico y legítimo se ha visto obligado a reconocer el derecho de Irán al enriquecimiento.

Esta victoria no es magia ni un milagro, sino el producto de una sólida barrera de resistencia y de la revelación de que las sorpresas aún no reveladas de Irán son mucho mayores que aquello que ya ha salido a la luz. El enemigo vio un castillo de naipes y encontró una cordillera.

La poderosa mano de Dios está con quienes creen en Él. El mensaje es claro: el 14 de junio, el equilibrio de poder en Asia Occidental no solo cambió, sino que se invirtió. Estados Unidos buscó imponer un nuevo orden regional y terminó enfrentándose a un Irán renovado. Y ese Irán —poderoso, unido y resiliente— está ahora dictando las condiciones del futuro.

El camino hacia mayores humillaciones para los agresores y mayores victorias para el Frente de la Resistencia apenas ha comenzado.