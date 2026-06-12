Tras un año en el que se movilizó todo el espectro de la maquinaria de guerra militar, política, económica, de inteligencia y psicológica del enemigo para derrocar a la República Islámica, el resultado estratégico se ha revertido drásticamente.

Análisis del día - 12 de junio de 2026

Por el personal del sitio web de HispanTV

Lejos de lograr sus objetivos declarados pero improbables, la maquinaria bélica estadounidense ha sufrido un colapso asombroso que la ha llevado al olvido, mientras que Irán ha consolidado su posición como superpotencia regional con una clara y ampliamente reconocida ventaja.

El equilibrio de poder regional ha cambiado drásticamente tras las tres guerras impuestas contra la República Islámica en menos de un año. Teherán ahora está en posición de imponer condiciones estratégicas, mientras que Washington se ve cada vez más obligado a adoptar una diplomacia reactiva.

Fue en junio del año pasado cuando Estados Unidos, el régimen israelí y una coalición de sus aliados regionales lanzaron lo que creían que sería una operación rápida, decisiva y definitiva: una guerra de agresión de 12 días diseñada para provocar un “cambio de régimen” en Irán.

Apostaron por la muy publicitada doctrina del shock, la sorpresa y la presión acumulativa, desatando todas las palancas del poder: militar, política, económica y psicológica.

Sus planes de guerra, perfeccionados repetidamente desde 1979, se ejecutaron dos veces en menos de un año; la más reciente en febrero, una guerra que duró casi 40 días y que terminó con la retirada estadounidense.

Hoy, en el aniversario de la guerra impuesta de doce días, el mapa estratégico de la región ha dado un vuelco. Estados Unidos ya no es el depredador que acecha a una presa debilitada. Ahora es el que suplica, buscando con ahínco un acuerdo para evitar una catástrofe aún mayor y más peligrosa.

Irán no solo ha sobrevivido, sino que ha emergido como una formidable superpotencia regional, imponiendo condiciones a Washington por primera vez en décadas.

El año de máxima presión: lo que el enemigo desató

Entre el 13 de junio de 2025 y el 12 de junio de 2026, la coalición enemiga —liderada por Estados Unidos, con la participación de Israel y facilitada por el apoyo logístico árabe y las traiciones europeas— activó todas las opciones a su alcance. No se trató de una sola guerra, sino de una cascada de catástrofes, diseñadas para abrumar la capacidad de resistencia de Irán mediante la simultaneidad.

El asesinato del Líder de la Revolución Islámica fue el golpe más duro: la transgresión de la línea roja más alta de la República Islámica. En cualquier marco estratégico convencional, la eliminación de la máxima autoridad de un Estado debería haber provocado su colapso.

En cambio, desencadenó algo que el enemigo no había calculado ni imaginado: una transferencia de liderazgo rápida y sin contratiempos, y una nación galvanizada por la unidad y la determinación de resistir.

La guerra de 40 días de febrero de este año fue la continuación de la guerra de 12 días de junio del año pasado. La guerra de junio de 2025 fue un ataque militar a gran escala contra nodos militares, de seguridad y nucleares estratégicos dentro de Irán. Cuando esto no logró doblegar al país, el enemigo intensificó la guerra con una campaña de 40 días, una campaña ampliada dirigida contra infraestructura civil y científica, la industria de los medios de comunicación, centros administrativos y vías económicas vitales, acompañada de asesinatos masivos de civiles en ciudades como Minab, Lamerd y Karaj, incluyendo la masacre de más de 150 escolares.

Simultáneamente, elementos terroristas separatistas, entrenados y armados en el extranjero por sospechosos conocidos, atacaron desde las fronteras noroeste y sureste.

Pero la operación más insidiosa fue el intento de golpe armado previo a la guerra de 40 días en enero y principios de febrero. Consistió en el despliegue de células terroristas altamente entrenadas en todo el país, activadas simultáneamente con la máxima brutalidad.

Miles de ciudadanos iraníes fueron asesinados en esta campaña coordinada de terror interno, de la cual Donald Trump asumió recientemente la responsabilidad públicamente.

Europa, por su parte, abandonó quince años de diplomacia en el marco del JCPOA (acuerdo nuclear de 2015), activando el mecanismo de “restablecimiento automático”, una traición jurídica que confirmó la antigua sospecha de Teherán: los acuerdos occidentales son instrumentos tácticos, no compromisos vinculantes.

Se impuso un bloqueo naval total por parte de Estados Unidos, mediante actos de bandidaje marítimo y piratería, para estrangular la economía iraní. Todos los aliados regionales de Estados Unidos —estados árabes del Golfo Pérsico, bases militares israelíes y centros logísticos regionales— se movilizaron contra Irán.

Durante todo este año de guerra abierta contra Irán, Washington y sus aliados mantuvieron repetidamente conversaciones y gestiones diplomáticas simultáneas, utilizando la negociación como tapadera para ataques sorpresa. Cada gesto de buena voluntad iraní fue recibido con traición.

El objetivo declarado del enemigo, admitido abiertamente en los círculos estratégicos occidentales e israelíes, era el derrocamiento de la República Islámica, la desintegración del país en fragmentos étnicos y el saqueo de sus ricos recursos.

El error de cálculo: por qué Irán no cayó

Según la evaluación del enemigo, presentada a los gabinetes de guerra estadounidenses e israelíes, Irán colapsaría en los primeros días de la Guerra del Ramadán. Habían imaginado a la República Islámica como un sistema frágil: un liderazgo envejecido, dificultades económicas, descontento popular y un ejército sobrecargado. Estaban terriblemente equivocados, como luego comprobaron.

Lo que el enemigo no comprendió es que los estados civilizados y revolucionarios no luchan como las potencias convencionales. El asesinato del Líder de la Revolución Islámica no creó un vacío, sino que le dio a la nación un mártir. El nuevo Líder —el digno sucesor del Líder mártir, elegido en medio de atentados— demostró algo que Occidente nunca ha asimilado: en la doctrina revolucionaria chií, el sistema es más grande que cualquier individuo.

El resultado, tras doce meses de máxima presión y máxima violencia contra la nación iraní, es un Irán que tiene una clara ventaja.

Ahora, analicemos el balance. Por parte de Irán:

En primer lugar, se produjo la derrota estratégica del objetivo principal del enemigo. Estados Unidos e Israel buscaban doblegar la voluntad de Irán y proyectar su propia invencibilidad. Sin embargo, resultó contraproducente, ya que el enemigo perdió credibilidad y capacidad disuasoria. La imagen de los buques de guerra estadounidenses retirándose discretamente del estrecho de Ormuz bajo control táctico iraní se difundió por todos los medios de comunicación de la región. El impacto psicológico fue devastador.

En segundo lugar, se observa una cohesión nacional sin precedentes. Los analistas occidentales habían pronosticado durante mucho tiempo que la presión económica crearía una brecha entre el pueblo y la República Islámica. Ocurrió lo contrario. Las dos guerras impuestas generaron una unidad nacional excepcional. La participación ciudadana en la defensa del país —grupos armados voluntarios, redes logísticas civiles, movilización popular— alcanzó niveles nunca vistos desde la guerra impuesta de la década de 1980. Las fuerzas armadas, la fuerza voluntaria Basich y la población civil se fusionaron en un único organismo de resistencia.

En tercer lugar, está la preservación y el fortalecimiento de los activos estratégicos. El programa nuclear civil de Irán, su arsenal de misiles y su red regional de aliados de la resistencia no solo salieron intactos, sino que incluso se fortalecieron. Expertos internacionales señalan ahora que el control operativo exclusivo de Irán sobre el estrecho de Ormuz ha creado un activo estratégico “superior al de las armas nucleares”.

En cuarto lugar, está la demostración de la capacidad ofensiva y defensiva de una superpotencia. Irán demostró que podía iniciar y terminar una guerra con Israel en sus propios términos. Su poder disuasorio fue tan evidente que los estados de la región que dependen de bases estadounidenses —Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y otros— se han visto obligados a replantear sus doctrinas de seguridad. La garantía estadounidense ya no es creíble si Washington no puede proteger a sus aliados de las represalias iraníes.

En quinto lugar, se produjo un cambio decisivo en la opinión pública mundial. A pesar de una campaña de propaganda occidental sin precedentes, el sentir popular en todo el Sur Global —e incluso dentro de las sociedades civiles occidentales— se inclinó a favor de Irán. La imagen de una pequeña potencia que se enfrentaba sola al poderío del Imperio estadounidense y salía victoriosa caló hondo en las sociedades poscoloniales de todo el mundo.

La humillación de Estados Unidos: una superpotencia al descubierto

Mientras que la posición de Irán se ha fortalecido significativamente, el poder de Estados Unidos se ha desplomado. El aniversario de la guerra de los doce días encuentra a Estados Unidos en su posición estratégica más débil desde la caída de Saigón en 1975.

El daño a la imagen de “superpotencia” estadounidense es irreversible. Durante décadas, Washington proyectó un aura de invencibilidad militar y victoria inevitable. Esa aura se hizo añicos en los cielos de Irán y en las aguas del estrecho de Ormuz.

El enemigo no logró ninguno de sus objetivos declarados. Se vio obligado a rebajar sus objetivos bélicos, pasando de “derrocar a la República Islámica” a “impedir que Irán adquiera armas nucleares”, un objetivo que Irán ha declarado reiteradamente y de forma oficial que no persigue.

La humillación en el estrecho de Ormuz constituye uno de los mayores desastres estratégicos. Estados Unidos, la superpotencia marítima mundial, perdió el control operativo de la vía marítima más vital del planeta a manos de una potencia sin capacidad naval. El daño a la proyección de poder global estadounidense es irreparable. Todas las armadas aliadas del mundo ya han tomado nota.

Las pérdidas económicas y materiales son abrumadoras, incluyendo cientos de miles de millones de dólares en costos directos e indirectos; el agotamiento de costosas reservas estratégicas —misiles de defensa aérea, municiones de precisión, activos navales— sin perspectivas de reabastecimiento a un ritmo que iguale el reabastecimiento asimétrico iraní. La base militar-industrial estadounidense, ya debilitada por Ucrania e Israel, se ha visto aún más mermada.

La pérdida de credibilidad ante los aliados es quizás el daño a largo plazo más trascendental. Las monarquías del Golfo Pérsico, que pagaron miles de millones por la protección estadounidense, vieron cómo las fuerzas estadounidenses se retiraban, sus sistemas de defensa aérea eran burlados y sus territorios quedaban expuestos a represalias iraníes. La frase “todas las opciones están sobre la mesa” quedó al descubierto como mera retórica. Cuando Estados Unidos se retractó repetidamente de volver a entrar en la guerra con Irán, poniendo fin a la guerra de 40 días sin obtener ningún beneficio, todos los aliados regionales comprendieron la nueva realidad.

La deshonra, tanto a nivel nacional como internacional, es total. Analistas occidentales y regionales, incluso aquellos hostiles a Irán, se han visto obligados a reconocer que la iniciativa en la guerra y la paz ha pasado a manos de Teherán. Dentro de Irán, el derrumbe del prestigio estadounidense ha sido particularmente devastador para los grupos prooccidentales que durante mucho tiempo promovieron la narrativa de Estados Unidos como una “potencia hegemónica benevolente”. Esa narrativa errónea ha quedado completamente obsoleta.

El cálculo de Trump: desesperación disfrazada de diplomacia

Al momento de escribir esto, Trump habría recibido señales de un acuerdo final con Irán, lo que solo puede describirse como desesperación. Sus renovadas amenazas de ataques contra objetivos iraníes fueron retiradas rápidamente el jueves por la noche. Esto recuerda la actitud de un jugador desesperado que se ha quedado sin fichas.

Es necesario comprender varias realidades estructurales sobre la actual búsqueda de un acuerdo por parte de Estados Unidos.

En primer lugar, tras su fracaso militar, Estados Unidos ahora busca una estrategia diplomática sumisa. Washington espera que Irán acepte condiciones que le permitan declarar una retirada que le permita salvar las apariencias. Pero no nos engañemos: cualquier acuerdo que Estados Unidos busque no se basa en el beneficio mutuo, sino en la supervivencia de los últimos vestigios de credibilidad estadounidense en la región.

En segundo lugar, Estados Unidos libra una intensa y total guerra de desinformación. Mediante publicaciones en redes sociales, comunicados de prensa contradictorios y narrativas manipuladas, los funcionarios de la administración Trump buscan proyectar una falsa imagen de “logro”. Afirman haber “prevenido” algo peor o que Irán “cedió” en algo. Estas son armas propagandísticas dirigidas al público interno y a sus aliados, que no se basan en los hechos.

En tercer lugar, ningún acuerdo con Irán debe interpretarse como una táctica partidista de Trump o del Partido Republicano. Se trata de una iniciativa estructural más amplia y bipartidista de todo el aparato estadounidense: el Estado profundo, el estamento militar y las redes sionistas globales.

Las figuras políticas son actores visibles, pero la maquinaria que las respalda es nacional y transnacional. Los repliegues que observamos son maniobras tácticas diseñadas para preservar el objetivo más amplio de mantener la credibilidad del poder occidental a largo plazo.

Irán no debería, ni puede, permitirse el lujo de confundir una pausa táctica con una conversión estratégica.

Las reglas de cualquier acuerdo futuro: las líneas innegociables de Irán

Si Irán decide firmar un acuerdo —y esto es una incógnita, no una certeza—, los términos deben reflejar el nuevo equilibrio de poder. Los siguientes puntos son innegociables:

En primer lugar, Irán no debe comprometer sus derechos fundamentales, ni por un alto el fuego temporal, ni por el levantamiento de las sanciones, ni por ninguna promesa estadounidense. Si las negociaciones fracasan y se reanuda la guerra, Irán debe ser capaz de recuperarse desde una posición de fuerza y ​​autoridad.

En segundo lugar, el objetivo de cualquier acuerdo debe ser eliminar la amenaza de guerra, no una tregua temporal ni una escalada gradual controlada, sino el establecimiento de una disuasión duradera. La verdadera seguridad proviene de la proyección de poder y la ausencia de señales de debilidad. Toda concesión, por pequeña que sea, será interpretada por Washington como una invitación a ejercer mayor presión.

En tercer lugar, debe reconocerse la plena soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz sin condiciones alguna. Esta es ahora una realidad estratégica. Cualquier acuerdo que no reconozca explícitamente el control y el derecho de Irán a gestionar esta vía marítima es un acuerdo basado en una mentira.

En cuarto lugar, los derechos nucleares de Irán, sus capacidades de defensa y su estructura de resistencia regional deben permanecer intactos. Estados Unidos no tiene legitimidad para exigir limitaciones a las capacidades defensivas de una nación soberana, especialmente después de haber fracasado en su intento de destruir esos mismos activos.

En quinto lugar, es necesario abordar la compensación por los daños causados ​​por la agresión estadounidense e israelí. La destrucción de la infraestructura iraní, el asesinato de miles de personas, el estrangulamiento económico: estos no son costos abstractos, sino crímenes por los que se deben ofrecer reparaciones.

En sexto lugar, debe reconocerse formalmente el papel de la resistencia y la presencia del pueblo iraní. Cualquier acuerdo que ignore la movilización popular que salvó al país traiciona la esencia misma de la fortaleza de Irán.

El nuevo enfrentamiento: ¿Qué sucede después de cualquier acuerdo?

La conclusión estratégica más importante para los responsables de la toma de decisiones en Irán es que cualquier acuerdo no marca el final, sino el comienzo de una nueva confrontación con un enemigo poco fiable.

Estados Unidos se opone fundamentalmente a la existencia de Irán como un Estado unificado, poderoso e independiente. Esto no ha cambiado ni cambiará con ningún acuerdo. Lo que sí ha cambiado es el método: de un ataque militar directo a una renovada campaña de subversión, presión económica y aislamiento político.

Para consolidar los logros del año pasado, Irán debe centrarse ahora en factores internos. Es fundamental reforzar la fortaleza nacional abordando las vulnerabilidades económicas, manteniendo la unidad popular y garantizando que el aparato militar y de seguridad se mantenga abastecido y preparado.

Simultáneamente, deben eliminarse sistemáticamente los factores debilitantes, especialmente el pensamiento dependiente de Occidente, las operaciones psicológicas derrotistas y los elementos de la quinta columna.

Es importante comprender que la próxima guerra del enemigo no se parecerá a la anterior. Se librará en un terreno de duda, división y dilación.

En el primer aniversario de la guerra impuesta de doce días, la República Islámica de Irán y el pueblo iraní han salido victoriosos indiscutibles. El enemigo empleó todos los recursos a su alcance, tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones, pero solo sufrió pérdidas devastadoras.

El pueblo, el liderazgo y las fuerzas armadas iraníes lograron lo que los teóricos occidentales creían imposible: derrotaron a una “superpotencia” en una guerra a gran escala, no una, sino dos veces en menos de un año, sin renunciar a un solo principio fundamental.

Estados Unidos busca ahora un acuerdo para salir del atolladero en el que él mismo se ha metido. Y, tanto si el acuerdo se concreta como si no, la base de la seguridad de Irán debe seguir siendo la misma: no las promesas estadounidenses, sino el poder iraní.