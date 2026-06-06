Control estratégico de Irán sobre el estrecho de Ormuz, un duro golpe a la supremacía naval de EEUU

La consolidación del control estratégico de Irán sobre el estrecho de Ormuz asesta un duro golpe a la supremacía naval estadounidense.

Análisis del día - 6 de junio de 2026

Por el personal del sitio web de HispanTV

Durante décadas, el estrecho de Ormuz ha sido mucho más que una vía marítima. Ha funcionado como el punto de estrangulamiento estratégico más importante del mundo, la yugular de los flujos energéticos globales y el escenario en el que la supremacía naval estadounidense ha exhibido sus demostraciones más visibles e intimidantes de poder militar.

A través de este estrecho corredor marítimo, que conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán, transitaba con regularidad y previsibilidad cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Esa misma previsibilidad constituía la fuente de su poder estratégico. Quien pudiera garantizar —o interrumpir— ese flujo disponía, en la práctica, de influencia sobre el torrente sanguíneo de la economía mundial.

Durante décadas, Estados Unidos se erigió como el árbitro supremo de ese paso marítimo. Sus fuerzas navales patrullaban estas aguas bajo la premisa implícita de una suerte de derecho de propiedad, imponiendo las reglas de enfrentamiento, aplicando la denominada «libertad de navegación» según sus propios criterios estratégicos y relegando los legítimos intereses marítimos de Irán a una consideración secundaria.

Esa era ha llegado, en la práctica, a su fin. Los enfrentamientos registrados en los últimos días en el estrecho de Ormuz, desencadenados por repetidos actos de aventurerismo militar estadounidense, no constituyen incidentes marítimos rutinarios. Representan las sacudidas superficiales de una transformación estructural más profunda: la consolidación gradual de la soberanía iraní sobre esta vía marítima crucial.

Ya no se trata de una cuestión simbólica relacionada con derechos de paso o disputas procedimentales sobre navegación. Lo que está en juego es el control efectivo de una de las arterias marítimas más trascendentales del planeta, donde convergen la geografía, la disuasión y la proyección de poder con la seguridad energética global.

Para Estados Unidos, este cambio significativo no constituye una simple incomodidad diplomática ni una fricción localizada. Representa una erosión directa de su capacidad para ejercer una supremacía naval incontestada en una región que durante largo tiempo ha ocupado un lugar central en su proyección global de poder.

En términos estratégicos, supone un golpe serio e irreversible a su condición de superpotencia marítima, una condición que, según el análisis, comenzó un lento declive tras la reciente guerra contra Irán.

La disputa no declarada: soberanía frente a simbolismo

En el núcleo del actual enfrentamiento se encuentra una lucha simple pero profunda. La maquinaria militar estadounidense continúa haciendo transitar simbólicamente sus buques de guerra por el estrecho de Ormuz mientras se niega a acatar las normas establecidas por Irán tras la reciente guerra de agresión.

No se trata únicamente de derechos de tránsito. Constituye un acto de desafío, una negativa a reconocer la consolidación efectiva de la soberanía iraní sobre el corredor marítimo más estratégico del mundo y la transformación de la dinámica marítima ocurrida durante los últimos tres meses.

Washington comprende plenamente lo que Teherán ha declarado: el estrecho ya no es una autopista abierta para fuerzas navales extranjeras hostiles. Irán ha impuesto nuevas regulaciones, nuevos protocolos y nuevas realidades. Y para una superpotencia cuya identidad estratégica se fundamenta en la capacidad de proyectar fuerza a través de los océanos del mundo, semejante concesión resulta inconcebible. Por ello, Estados Unidos intenta resistirse e ignorar las nuevas normas mediante una presencia constante, convirtiendo cada tránsito rutinario en una confrontación simbólica.

Sin embargo, por firme que sea, el simbolismo no puede imponerse indefinidamente a la geografía. El estrecho de Ormuz se encuentra íntegramente dentro de las aguas territoriales iraníes, y las autoridades de la República Islámica han declarado de manera clara e inequívoca que su soberanía no es negociable.

Un duro golpe a la supremacía naval estadounidense

La legítima consolidación de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz aporta a Teherán mucho más que beneficios económicos o de seguridad. También asesta un golpe devastador a los fundamentos mismos de la dominación marítima estadounidense, que hasta hace poco parecía incuestionable.

El poder militar de Estados Unidos posee una naturaleza esencialmente marítima. Desde portaaviones y submarinos nucleares hasta la Quinta Flota estacionada en Baréin y las patrullas desplegadas en el océano Índico, la maquinaria militar estadounidense proyecta su influencia mediante el dominio de las vías marítimas estratégicas del planeta.

El Golfo Pérsico ha constituido uno de los pilares de esa estrategia durante medio siglo. Ha sido el escenario donde Washington ha procurado demostrar reiteradamente su capacidad para proteger a sus aliados regionales, intimidar a sus adversarios y garantizar los flujos energéticos que resguardan sus propios intereses.

Privar a Estados Unidos de la capacidad de explotar libremente el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz —de desplazarse con impunidad, imponer las reglas y ejercer el control de las aguas— marca el inicio de su declive como superpotencia naval.

De ese declive se desprende una cadena de consecuencias: pérdida de influencia política, deterioro de la credibilidad militar y debilitamiento frente a grandes rivales como China y Rusia.

Pekín y Moscú observan atentamente. Si Estados Unidos es incapaz de imponer el cumplimiento de sus exigencias en un estrecho corredor marítimo frente a las costas iraníes, ¿qué mensaje transmite ello respecto de su capacidad para disputar el control del mar de China Meridional o del Ártico? El impacto de Ormuz trasciende con creces las aguas del Golfo Pérsico.

Sin aceptación, ahora ni nunca

Dadas las enormes implicaciones en juego, sería ingenuo esperar que la maquinaria militar estadounidense llegue a aprobar formalmente o aceptar la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz.

No en el corto plazo, durante el actual y frágil alto el fuego. No en el medio plazo, entre el final de la agresión no provocada y cualquier eventual acuerdo definitivo. Y, desde luego, tampoco en el largo plazo, incluso después de un posible acuerdo futuro, si este llegara a materializarse.

Para Washington, la aceptación equivaldría a una rendición. Implicaría reconocer ante el mundo que una potencia regional ha desafiado y quebrado la supremacía marítima estadounidense. Además, alentaría a otros actores —desde el mar de China Meridional hasta el mar Negro— a afirmar sus propios controles soberanos sobre vías marítimas estratégicas. El precedente resulta, simplemente, demasiado peligroso.

Así, la obstinación estadounidense ya se ha manifestado en enfrentamientos localizados dentro del estrecho, a lo largo de las costas meridionales de Irán, y en ataques contra posiciones limitadas en Qeshm, Sirik y Bandar Abás. También han sido alcanzados buques iraníes en torno al estrecho.

No se trata de incidentes aislados, sino de las convulsiones finales de una superpotencia que se niega a aceptar una nueva realidad geopolítica: la de Irán como nueva potencia y del estrecho como su vena yugular.

La línea roja que no puede borrarse

Incluso si el bloqueo naval fuera levantado por completo —incluso si las tensiones disminuyeran en otros escenarios—, es poco probable que las operaciones provocadoras y el hostigamiento estadounidense en el estrecho de Ormuz cesen.

¿Por qué? Porque la normalización y consolidación del ejercicio de soberanía iraní sobre el estrecho se ha convertido, y seguirá siendo, una línea roja oficial para Estados Unidos.

No se trata únicamente del petróleo o de Israel. Se trata de la arquitectura fundamental del poder global. Si Irán puede cerrar o controlar el estrecho a voluntad, Estados Unidos ya no podrá garantizar la seguridad energética mundial conforme a sus propios intereses.

Si Estados Unidos no puede garantizar la seguridad energética global, sus aliados perderán la confianza. Y si los aliados pierden la confianza, todo el orden internacional liderado por Estados Unidos comienza a colapsar.

Para Washington, la retirada del estrecho de Ormuz es inconcebible y, de hecho, suicida. Sin embargo, la continuación de la confrontación con Irán también conlleva sus propias consecuencias catastróficas.

El objetivo de Irán: victoria sin inestabilidad

Para Irán, sin embargo, la tensión prolongada en el estrecho de Ormuz no resulta deseable a largo plazo. La victoria en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones debe ser sostenible.

Si las rutas comerciales marítimas permanecen crónicamente inseguras, las compañías navieras buscarán inevitablemente rutas alternativas o las crearán, eludiendo por completo el estrecho mediante oleoductos, corredores terrestres o rutas marítimas más largas. El poder de negociación estratégico de Irán se erosionaría entonces, no por derrota militar, sino por irrelevancia económica.

Además, una tensión sostenida genera presión por parte de otros países, incluidos amigos y aliados de Irán. Incluso Estados afines podrían instar discretamente a Teherán a la moderación, no porque se alineen con Washington, sino porque sus propias economías dependen, de una forma u otra, de un tráfico marítimo predecible.

Irán se enfrenta así a un dilema delicado: cómo consolidar la soberanía sin estrangular la misma vía marítima que otorga a esa soberanía su significado estratégico.

La lógica de la acción asimétrica

Para poner fin a las tensiones e imponer nuevas reglas bajo soberanía iraní, no existe otra opción que la acción asimétrica como respuesta a las provocaciones estadounidenses. La simetría —esto es, responder a Estados Unidos buque por buque, ataque por ataque— es una estrategia perdedora. Irán no puede superar en capacidad constructiva a la armada más poderosa de la historia, pero sí puede superarla en inteligencia estratégica y capacidad de maniobra.

La acción asimétrica eleva el coste de hostigar a Irán en el cálculo de Washington. Toda provocación estadounidense debe conllevar un precio desproporcionado respecto al acto en sí.

No siempre un precio militar —al menos no exclusivamente—, sino también un coste estratégico, político o reputacional. Con el tiempo, a medida que estos costes se acumulen, Washington concluirá de forma renuente que una sumisión no oficial a la soberanía iraní es la opción menos desfavorable.

Cabe destacar que, incluso si en algún momento la maquinaria militar estadounidense dejara de interferir la navegación en el estrecho de Ormuz, el Golfo Pérsico o el mar de Omán, conservaría la capacidad de hacerlo en cualquier punto de los océanos del mundo.

Ese alcance global otorga a Estados Unidos una capacidad de coerción negociadora: puede amenazar con la perturbación en otros lugares para obtener concesiones sobre el control iraní del estrecho. Por ello, las respuestas asimétricas deben ser imaginativas, persistentes y capaces de seguir a Estados Unidos mucho más allá de la región del golfo Pérsico.

Más allá de las respuestas militares: ampliación del abanico de objetivos

Las respuestas de Irán a lo que denomina el bandidaje marítimo y el terrorismo marítimo estadounidenses no se limitan a acciones militares ni al ataque de bases estadounidenses en la región. Otros ámbitos son igualmente viables y están plenamente sobre la mesa: el cibernético, el diplomático, el económico y el encubierto.

De manera importante, si el enemigo continúa utilizando el territorio y las instalaciones de los Estados del sur del Golfo Pérsico para proyectar su poder —calificado como ilusorio— contra Irán, entonces la infraestructura de esos mismos Estados también se convierte en un objetivo legítimo.

Esta lógica ha sido reiteradamente subrayada por responsables iraníes. Si el uso del estrecho de Ormuz y del Golfo Pérsico por parte de Irán se ve restringido debido a que el enemigo opera desde el territorio o las instalaciones de Estados árabes del Golfo Pérsico —y si la integridad territorial y la seguridad de Irán no son respetadas—, entonces ninguno de esos países disfrutará tampoco de seguridad.

No se trata de una amenaza de agresión indiscriminada, sino de una afirmación clara y categórica de una realidad estratégica: en cualquier confrontación prolongada, la proximidad se convierte en vulnerabilidad.

Los Estados árabes del Golfo Pérsico pueden albergar bases estadounidenses, pero también se encuentran al alcance directo de misiles, drones y fuerzas asimétricas iraníes. Su prosperidad depende de las mismas aguas que Irán ha defendido y continúa defendiendo. No pueden facilitar la presión sobre Teherán mientras esperan permanecer inmunes a sus consecuencias.

La ecuación final: la guerra como límite

En última instancia, el adversario debe llegar a una conclusión única respecto al estrecho de Ormuz: Irán no está dispuesto a renunciar a su soberanía sobre este paso marítimo, ni siquiera al precio de una guerra a gran escala. Ese es el límite. Ese es el punto a partir del cual las amenazas estadounidenses pierden su capacidad de coerción.

Pero antes de alcanzar el punto de la guerra, existen numerosas medidas intermedias: la escalada gradual, la represalia calibrada, la guerra en la sombra, las maniobras jurídicas, las ofensivas diplomáticas y el uso de la presión económica pueden desplegarse para hacer comprender a Estados Unidos la determinación firme de Irán.

La guerra no es un objetivo, sino un umbral. Y la disuasión más eficaz consiste en convencer al adversario de que cruzarlo no conducirá a la victoria, sino únicamente a pérdidas inaceptables.

En consecuencia, el enemigo debe aceptar la nueva realidad que rige el estrecho de Ormuz en particular y la región de Asia Occidental en general. El imperio estadounidense no resiste porque pueda revertir esta tendencia, sino porque aceptarla equivaldría a reconocer que su supremacía naval ha dejado de existir.

La consolidación de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz constituye un duro golpe para Estados Unidos en el ámbito marítimo, del cual el poder estadounidense podría no llegar a recuperarse plenamente.