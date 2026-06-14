Diario israelí: Irán es “vencedor indiscutible” de guerra EEUU-Israel

Un diario israelí ha admitido que un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán muestra que Teherán es el ganador de la guerra estadounidense-israelí de febrero contra el país persa.

El periódico en lengua hebrea Maariv ha admitido este domingo que la República Islámica de Irán es el “vencedor indiscutible”, mientras que Estados Unidos y el régimen israelí se arrastran “derrotados y humillados”.

Además, ha afirmado que los iraníes son “más inteligentes” que la élite dirigente israelí. Son más inteligentes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de asuntos militares, Israel Katz, y todos los demás miembros del gabinete y la coalición, ha explicado.

En este sentido, ha insistido en que Netanyahu debería presentarse ante el público y decir, con la cabeza gacha: “He fracasado, y ni siquiera mi amigo más cercano me valora”.

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, una campaña ampliada dirigida contra infraestructura civil y científica, la industria de los medios de comunicación, centros administrativos y vías económicas vitales, acompañada de asesinatos masivos de autoridades y civiles, incluido el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, además de cientos de escolares.

Igualmente, Irán respondió con más de 100 oleadas de ataques contra objetivos estadounidenses en la región y contra objetivos israelíes en la Palestina ocupada. También bloqueó el estratégico estrecho de Ormuz para buques petroleros y gaseros afiliados a los adversarios y a aquellos que cooperaban con ellos, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras 40 días, a pedir un alto el fuego para negociar.

Ante el anuncio de Trump de que Washington y Teherán alcanzaron un “gran acuerdo” que podría firmarse este fin de semana, las autoridades iraníes han asegurado que el texto del entendimiento no ha sido aprobado y está bajo revisión.

El proceso diplomático sigue viéndose interrumpido por los repetidos actos de agresión militar estadounidense contra Irán. Tanto Estados Unidos como el régimen israelí han violado reiteradamente el alto el fuego declarado en abril.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, aseguró el viernes que la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra podría ocurrir en los próximos días y que, en la fase inicial, se realizará de forma digital.

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