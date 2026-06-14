Irán: enemigo nos atacó con ilusión de victoria, pero terminó humillado

El portavoz de la Cancillería de Irán ha afirmado que los enemigos atacaron el país persa n con la ilusión de victoria, pero fracasaron ante su resistencia y fueron humillados.

Con motivo del aniversario de la guerra de 12 días, la agresión militar del régimen sionista y de Estados Unidos contra Irán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, ha escrito este domingo en su cuenta en la red social X, que hoy se cumple el aniversario del inicio de la ofensiva, que provocó el asesinato de defensores de la patria y ataques contra instalaciones nucleares.

Los enemigos “con la vana ilusión de la victoria, convirtieron la deslealtad en puerta para una incursión y atacaron un territorio, cuya resistencia y firme determinación de acero, al hacer huir a sus enemigos, es reconocida en la historia del mundo”, ha indicado.

No obstante, Baqai ha agregado que la voluntad, la resistencia y el sacrificio del pueblo iraní transformaron las aspiraciones del enemigo “en una derrota y las transformaron en una derrota y una humillación, dejando registrado en la historia un modelo ejemplar de poder, resiliencia y búsqueda de dignidad”.

El 13 de junio del año pasado, Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

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