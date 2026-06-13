Comandante: El mundo escuchará pronto eco de la victoria de Irán

Un alto mando militar iraní destacó el firme respaldo del pueblo a las Fuerzas Armadas y aseguró la victoria frente a los agresores.

“El mundo escuchará pronto el eco de la victoria de Irán y del triunfo de la Resistencia sobre el agresor y el terrorismo”, afirmó la noche del viernes el comandante del cuartel central general de Jatam al-Anbia, el general de división Ali Abdolahi, en un mensaje dirigido a la ceremonia conmemorativa del primer aniversario del martirio del general de división Qolamali Rashid y de su hijo Amin Abás Rashid quienes fueron asesinados durante la agresión israelí contra Irán el 13 de junio de 2025.

A este respecto, aseguró que la presencia firme del pueblo iraní constituye un sólido respaldo para las Fuerzas Armadas frente a las amenazas de los enemigos, “especialmente en las delicadas circunstancias de la tercera guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista”.

“El cruel y depredador enemigo pensó que, mediante el asesinato físico de las mentes estratégicas militares de Irán, podría debilitar la voluntad defensiva del país. Sin embargo, ignoró que el mártir Rashid dejó como legado un valioso patrimonio de conocimiento, experiencia y pensamiento estratégico para orientar a las futuras generaciones”, afirmó.

En este contexto, el general Abdolahi agregó los combatientes desplegados en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país representan hoy “un símbolo de disuasión activa y de firmeza nacional”, gracias a su espíritu de “sí podemos” y al uso de equipamiento avanzado desarrollado localmente.

En la parte final de su mensaje, el comandante destacó que la seguridad y la estabilidad de Irán son el resultado de años de esfuerzo silencioso por parte de comandantes comprometidos con la defensa nacional.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio de 2025 cuando Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza, lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

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