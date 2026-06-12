Capacidades defensivas de Irán, muy por delante de las de hace dos meses

El primer vicepresidente iraní subrayó que el nivel actual de preparación militar supera ampliamente al de periodos anteriores, incluso al de hace apenas dos meses.

“Hoy, los fundamentos defensivos y la capacidad de disuasión de Irán están muy por delante de las de la época de la tercera Defensa Sagrada (la agresión estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero contra la nación iraní) y de cualquier otro periodo”, destacó el primer vicepresidente iraní, Mohamad Reza Aref, en una publicación emitida el jueves en su cuenta de X.

Asimismo, ha calificado como “imparable” la trayectoria de crecimiento del poder de Irán, recalcando que las capacidades actuales del país son “incomparables incluso con las de hace dos meses”.

“Confiando en Dios y en el poderío de las Fuerzas Armadas, cualquier agresión será respondida con una derrota contundente que hará arrepentirse a sus autores”, ha zanjado.

Aref realizó estas declaraciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara el jueves con lanzar un ataque contra Irán. Sin embargo, horas más tarde, el mandatario estadounidense anunció la cancelación de la ofensiva militar prevista contra el país persa.

En respuesta a retóricas de Trump, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán subrayó que mantiene el dedo en el gatillo y está preparado para responder a cualquier amenaza, agresión o posible error de cálculo del enemigo.

El comandante del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, el general de división Ali Abdolahi, recalcó el jueves que los dirigentes de EE.UU. están en un círculo de mentiras debido a su desconocimiento de la nación iraní.

Desde el martes hasta el jueves, Estados Unidos llevó a cabo varios ataques contra territorio iraní, los cuales fueron respondidos por Irán con el lanzamiento de misiles y drones contra diversas bases estadounidenses en la región.

A ello se ha sumado la retórica amenazante de Trump. Ante esta situación, las autoridades iraníes han emitido advertencias firmes y adoptado medidas estratégicas, como el cierre del estrecho de Ormuz, lo que habría llevado al mandatario estadounidense a recular otra vez más.

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