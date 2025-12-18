Irán destruyó “47 centros vitales” de Israel en la guerra de 12 días

Un mando castrense iraní dice que Irán destruyó “47 centros estratégicos” israelíes durante la guerra de junio gracias a una base de datos de inteligencia sobre el régimen.

El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Ali Mohamad Naeini, dijo el miércoles en un evento en Mashad (noroeste) que la República Islámica había compilado una “completa base de datos de inteligencia” sobre el régimen israelí antes de la ‘guerra de 12 días’, lo que permitió a las Fuerzas Armadas realizar ataques con misiles de precisión durante el conflicto.

“Casi el 80% de las operaciones de Irán durante la guerra se basaron en la inteligencia recopilada en años anteriores. Sin esta base [de datos de inteligencia] tal éxito operativo no habría sido posible”, matizó.

El vocero castrense citó informes de medios israelíes que advertían repetidamente sobre la infiltración de la inteligencia iraní durante la guerra de junio, y señaló que se presentaron oficialmente 60 casos al respecto.

En este sentido, el general de brigada Naeini detalló que la inteligencia iraní era tan completa que, por cada sitio atacado por el régimen sionista, Irán atacaba “la instalación correspondiente, sin fallar ni un solo tiro”.

“Según la información que tenemos desde dentro del régimen [de Israel], 47 centros estratégicos, varios parques científicos y tecnológicos, y 2 centrales eléctricas israelíes fueron destruidos, y el número de bajas en sus fuerzas de seguridad superó al de nuestros mártires”, señaló.

Denunció el apoyo de Estados Unidos a Israel durante el conflicto, afirmando que, si Washington “no hubiera intervenido en favor del régimen sionista, ahora no quedaría rastro de este régimen”.

Conforme al vocero del CGRI, el objetivo del conflicto de 12 días era la “desintegración” del país persa, señalando que “cualquier otro país o sistema político que no fuera Irán o la República Islámica, habría colapsado al principio, cuando perdió a sus comandantes de alto rango y a su defensa aérea”.

Concluyó diciendo que la guerra de 12 días, además de ser un conflicto militar, era “una lucha civilizacional y de identidad, cuyo resultado fue la victoria del discurso de la resistencia y el fortalecimiento de los elementos de poder de Irán islámico”.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio cuando Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

ftm/mrg