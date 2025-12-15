CGRI: Enemigos serán sorprendidos por nuevo poder militar de Irán

Un alto mando castrense de Irán asegura que el enemigo será tomado por sorpresa por nuevas y avanzadas capacidades militares del país persa en eventual conflicto.

“Ciertamente, si comienza una guerra, el enemigo se enfrentará a un nuevo poder en diversas dimensiones militares de la República Islámica”, ha subrayado el portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Ali Mohamad Naini, en una breve entrevista con la agencia iraní de noticias Mehr, publicada este lunes.

El vocero castrense ha señalado que las Fuerzas Armadas de Irán expondrán sus nuevas capacidades militares “en el campo de batalla”, y ha afirmado que “el enemigo también debe ver los efectos de estos cambios allí”.

Asimismo, ha reafirmado la determinación de las Fuerzas Armadas para fortalecerse tanto en armamento como en tácticas de combate. “Sin duda, alcanzaremos nuevos logros en todas las áreas, en armamento, tácticas y planificación. No pensamos en nada fuera de esto”, recalca.

Sus declaraciones se producen seis meses después de que Israel lanzó agresiones a gran escala contra Irán el 13 de junio, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones contra el régimen israelí y Estados Unidos, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

Los responsables israelíes han admitido el avance de la industria de misiles de Irán y alertado de que el país había acelerado la producción de drones y misiles de largo alcance desde el fin del conflicto.

A principios de noviembre, el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzade, subrayó que la capacidad de la industria defensiva del país había aumentado significativamente en comparación con el periodo previo al conflicto. “Toda la producción defensiva del país, tanto en cantidad como en calidad, es ahora superior a la de antes de la guerra de 12 días”, dijo.

Las Fuerzas Armadas de Irán dicen estar plenamente preparadas para cualquier eventual conflicto con enemigos, advirtiendo que el adversario recibiría una respuesta contundente en caso de una agresión al país.

