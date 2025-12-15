Kast gana en Chile: “son nuestros propios errores como sociedad”

La elección del ultraderechista Kast en Chile, según un politólogo, afectará los vínculos con varios países y provocará tensiones geopolíticas y económicas.

Durante una entrevista concedida este lunes a HispanTV, el analista internacional Pablo Jofré Leal ha comentado sobre el triunfo electoral de José Antonio Kast en Chile y sus posibles repercusiones.

A la pregunta de qué moviliza a los electores a apoyar candidatos que reivindican dictaduras o figuras controversiales, el experto ha dicho que “son nuestros propios errores como sociedad”.

Kast, de origen alemán e hijo de un antiguo oficial nazi, fue, además partícipe activo de la dictadura civil-militar de Pinochet, lo que refuerza su perfil polémico y autoritario, ha agregado el analista.

Respecto al impacto geopolítico, Jofré ha advertido que Kast “representa el estilo de Bukele, Javier Milei o Noboa y será un fiel aliado de Washington”, lo que impactará especialmente las relaciones con Venezuela y Cuba ante la política de hegemonía estadounidense en la región.

Asimismo, sobre las repercusiones económicas y estratégicas, ha destacado la relación de Chile con China. “China es el principal socio comercial de Chile, con un superávit de 20 mil millones de dólares, y es un socio estratégico en energía, telecomunicaciones y recursos”, por lo que cualquier presión de Estados Unidos para reducir esa alianza, generará tensiones significativas, advierte Jofré Leal.

Tras el conteo de votos en la segunda vuelta presidencial de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast ganó el domingo el balotaje y es el nuevo presidente electo de Chile, según los resultados del Servicio Electoral de Chile (Servel). Kast obtuvo el 58,16 % de los votos, superando a su contrincante, la izquierdista Jeannette Jara, quien alcanzó el 41,84 %.

