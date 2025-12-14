El ultraderechista José Antonio Kast gana el balotaje y es el nuevo presidente electo de Chile, según los resultados del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Con el 99,95 % de las mesas escrutadas en el balotaje presidencial de este domingo, Kast obtiene el 58,16 % de los votos, superando a su contrincante, la izquierdista Jeannette Jara, quien alcanza el 41,84 %.

Los centros electorales (3379 locales de votación con 40 473 mesas) cerraron a las 18:00 hora local, una jornada de votación de diez horas y de carácter obligatorio. Más de 15 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar, de acuerdo con la legislación vigente. El proceso electoral también contemplaba la participación de los chilenos residentes en el extranjero, en 427 mesas habilitadas en 118 locales distribuidos en 64 países.

Con el 99,33% de las mesas escrutadas, 13.362.344 personas sufragaron en Chile y en el exterior. pic.twitter.com/HCFtAGJzW3 — Servicio Electoral (@ServelChile) December 14, 2025

Jara, candidata de la coalición de izquierda Unidad por Chile, fue la postulante más votada en la primera vuelta, celebrada el 16 de noviembre, con el 26,85 % de los sufragios. Kast, abanderado del Partido Republicano, quedó en segundo lugar con el 23,92 %, aunque confiaba en sumar el respaldo de los otros tres candidatos de derecha, quienes ya han expresado públicamente su apoyo.

El próximo 11 de marzo, José Antonio Kast, quien mantiene estrechos lazos con el presidente de Argentina, Javier Milei, y con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibirá el traspaso de poder del presidente progresista Gabriel Boric. Iniciará así un nuevo período de Gobierno que se extenderá hasta 2030.

Jara reconoce la victoria de Kasta y le desea éxito por el bien de Chile

Tras conocerse los resultados, la candidata izquierdista, Jara, reconoció su derrota. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile”, expresó a través de su cuenta en X.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, concluyó la izquierdista.

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.



A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Boric felicita a Kast y le invita a La Moncada

Tras ganar la segunda vuelta, el presidente electo José Antonio Kast recibió la llamada del mandatario Gabriel Boric, quien lo felicitó por su triunfo e invitó a La Moneda para coordinar la transición del poder.

“Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas. Y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que, como presidente de la República y prontamente expresidente de la República, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”, aseguró Boric.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostiene llamada con el presidente electo, José Antonio Kast, desde el Palacio de La Moneda. https://t.co/1jFIvB5ZSx — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) December 14, 2025

Kast, por su parte, agradeció la llamada y afirmó que espera que “esta sea una transición muy ordenada, respetuosa”. “Y, por supuesto, que el 11 de marzo, juro como corresponde, (y) después del 11 de marzo, me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país”, señaló.

Kast: Vamos a tener un año duro

Kast ofreció su primer discurso en público tras su victoria en las elecciones presidenciales celebradas en Chile este domingo.

🟠 Primer discurso de José Antonio Kast como pdte. electo



EN VIVO #T13Central » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/sWldPVPlp3 — T13 (@T13) December 15, 2025

“Muy buenas noches Chile. No saben la emoción que uno puede sentir de ver el cariño, la alegría en este día tan especial”, proclamó Kast desde el escenario.

Tras declarar que “es una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido”, el presidente electo de Chile ha puesto de manifiesto que “ganó la esperanza de vivir sin miedo”.

En este sentido, ha recalcado que “vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones”. De igual manera, ha apostillado que “este no es un triunfo personal, aquí ganó Chile.

🗳 #EleccionesEnTVN | Habla el presidente electo @joseantoniokast



"Vamos a restablecer la ley, vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones"



EN VIVO ▶ https://t.co/JKX82iy9NH pic.twitter.com/g6tWIDcE5t — 24 Horas (@24HorasTVN) December 15, 2025

En cuanto a su rival, ha dicho que “Jeannette Jara se la jugó en su estilo hasta el final. Y eso yo lo valoro. Valoro cuando el adversario hace lo posible por ganar”. De igual modo, le ha agradecido “por sus cinco minutos de franja”.

El presidente electo ha reiterado que “Voy a ser el presidente de todos los chilenos, sin exclusión”.

En otra parte de sus declaraciones José Antonio Kast ha destacado que no hay soluciones mágicas y que las mejoras llegarán día a día. Asimismo, ha advertido que el próximo año será difícil debido a las finanzas del país, pero ha prometido trabajo, orden, decisión y convicción.

“Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor”, ha manifestado.

¿Quién es José Antonio Kast?

José Antonio Kast es un abogado ultraconservador de 59 años y de ascendencia alemana que compitió por tercera vez por la Presidencia. En su primera candidatura, en 2017, obtuvo apenas el 8 % de los votos, en una elección que ganó Sebastián Piñera. En 2021 logró avanzar al balotaje, pero fue derrotado por Gabriel Boric. Hasta ahora, no ha ocupado cargos ejecutivos. Él fue elegido diputado en varias oportunidades y en 2019 fundó el Partido Republicano en Chile. Expertos y analistas lo equiparan con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, por su discurso confrontacional y tendencia ultraconservadora. Kast había afirmado que su Gobierno buscaría “recuperar el orden y la autoridad”, “reimpulsar el progreso económico y el trabajo” y “restaurar la libertad y justicia para todos los chilenos”.

