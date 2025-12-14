Irán a jefe de la AIEA: Guardar silencio no altera las realidades

Irán critica al director de la AIEA por negarse a condenar los ataques de EE.UU. e Israel a sus sitios nucleares, y afirma que esta postura no altera las realidades.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha rechazado este domingo los recientes comentarios y demandas del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi.

“El organismo de control nuclear de la ONU sigue repitiendo una serie de declaraciones, pero esta repetición no cambiaría los hechos existentes”, ha sostenido el vocero.

Baqai ha enfatizado que Irán, como un miembro del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, es plenamente consciente de sus propias obligaciones, y ha recomendado al jefe de la AIEA de que se dirija a las partes responsables de crear la situación actual.

Al respecto, ha denunciado que Grossi incluso se abstuvo de hacer una referencia breve al hecho de que las instalaciones nucleares pacíficas de Irán fueron atacadas por Estados Unidos y el régimen sionista en junio.

“El director general de la AIEA debería, en el marco de su mandato, permitir que un enfoque técnico y profesional rija su evaluación de la situación”, ha apostillado.

Destacando las relaciones y las conversaciones entre Irán y el organismo, Baqai ha afirmado que no se puede afirmar que no existen canales de mediación.

“Irán mantiene contacto con la AIEA siempre que es necesario”, ha resaltado, declarando que los representantes iraníes en Viena (capital de Austria) mantienen conversaciones cuando es necesario, y que Irán sigue siendo miembro del organismo.

El portavoz ha matizado que continúan las conversaciones para definir un nuevo marco de cooperación, y reeiterado que la base actual de las relaciones de Irán con la AIEA se basa en una ley adoptada por el Parlamento iraní.

Irán afirma que el enfoque político de la AIEA ha complicado las condiciones de cooperación. Denuncia que la reciente resolución aprobada el pasado noviembre en la Junta de Gobernadores de la AIEA ignoró las nuevas realidades, incluidos los recientes ataques contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán.

En este contexto, precisa que no se rendirá ante la presión y amenaza occidentales sobre su programa nuclear y está decidido a ejercer sus derechos, no obstante, asevera que está dispuesto a resolver las pocas diferencias pendientes sobre su programa nuclear pacífico, el cual no ha perseguido ni perseguirá la militarización o la producción de armas nucleares.

