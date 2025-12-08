Irán reafirma su derecho nuclear y asegura que no se someterá a EEUU

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán anuncia que el país seguirá la construcción de la central nuclear de Darkhovin, pese a presiones de EE.UU.

“Hemos decidido continuar la construcción de la central nuclear de Darkhovin, y esto los ha preocupado”, ha dicho el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, en un discurso pronunciado este lunes en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán.

Eslami ha recordado que el proyecto de 20 000 megavatios de energía nuclear había sido aprobado antes de la Revolución Islámica de Irán, con contratos firmados, pero no se había materializado. Desde 2022, con la presentación del plan estratégico de la organización, la construcción de esta instalación se convirtió en prioridad nacional.

El jefe de la OEAI ha objetado la política estadounidense hacia los países independientes sosteniendo como evidencia, el reciente documento de la ‘Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos’, que, según Eslami, establece que Washington asegura sus intereses mediante sus propios mecanismos y solo reconoce gobiernos que se someten a sus dictados.

Haciendo alusión a la tensión que EE.UU. mantiene con Venezuela, ha aseverado que Washington quiere elegir qué tipo de gobierno debe existir allí, y lo mismo ocurre con Irán y la Revolución Islámica.

También ha destacado que el mundo observa el avance de Irán en tecnologías nucleares y argumentado que la energía nuclear es clave tanto para la autosuficiencia energética como para reducir emisiones de carbono. Al respecto, ha hecho alusión al presidente estadounidense, Donald Trump, y su reciente anuncio relativo a que su país sopesa cuadriplicar el número de centrales nucleares.

En lo tocante al ataque militar estadounidense a las instalaciones nucleares de Irán en junio, Eslami ha subrayado que esta industria “permanece completamente segura” con todo el personal protegido.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una agresión sin motivo contra el país persa, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación sin precedentes ‘Verdadera Promesa III’, y un ataque de represalia contra la mayor base estadounidense en la región, lo que logró detener el asalto ilegal e imponer un alto el fuego a los agresores el 24 de junio.

El jefe de la OEAI ha indicado que las labores de reconstrucción de las instalaciones dañadas continúan sin afectar la producción nuclear.

Respecto a la presencia de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Eslami ha confirmado que “actualmente no hay inspectores en Irán”.

Asimismo, ha destacado el desempeño de la planta de Bushehr, que ha generado 72 mil millones de kilovatios-hora (kWh) de electricidad en más de una década, evitando la emisión de 8 millones de toneladas de carbono al año y reemplazando la necesidad de 22 millones de barriles de petróleo anuales.

